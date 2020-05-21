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Корейский клуб был оштрафован на солидную сумму за секс-кукол на стадионе. ФОТО

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Преступление и наказание.

Корейский клуб был оштрафован на солидную сумму за секс-кукол на стадионе. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Не так давно корейский ФК "Сеул" прославился на весь мир, подсмотрев идею с заполнением трибун у брестского "Динамо".

Вот только вместо манекенов на трибунах оказались секс-куклы.

Наказание не заставило себя долго ждать.

Несмотря на принесенные извинения и заверения в том, что они не знали о "профессии" искусственных болельщиц, клуб понесет штраф – 100 миллионов вон (около 75 тысяч евро).

"Этот инцидент сильно оскорбил представительниц женского пола и поклонников семейных ценностей", - говорится в заявлении К-Лиги.

Также лига признала и свою ошибку – кукол нужно было проверить и удалить перед матчем.

Некоторые из "фанаток" были с рекламой сайтов для взрослых, несмотря на запрет порнографии в стране.

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В статье: ФК Сеул вТренде чемпионат Южной Кореи
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