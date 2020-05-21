Корейский клуб был оштрафован на солидную сумму за секс-кукол на стадионе. ФОТО

Не так давно корейский ФК "Сеул" прославился на весь мир, подсмотрев идею с заполнением трибун у брестского "Динамо".

Вот только вместо манекенов на трибунах оказались секс-куклы.

2016 K League winners FC Seoul inadvertently used sex dolls rather than fashion mannequins to help fill empty stands this weekend. The club has apologised. Both the club and the supplier are pointing fingers at others. (It's not just COVID-19 you need to avoid catching!) #kleague pic.twitter.com/59rSU8XxYL — Devon Rowcliffe (@WhoAteTheSquid) May 17, 2020

Наказание не заставило себя долго ждать.

Несмотря на принесенные извинения и заверения в том, что они не знали о "профессии" искусственных болельщиц, клуб понесет штраф – 100 миллионов вон (около 75 тысяч евро).

"Этот инцидент сильно оскорбил представительниц женского пола и поклонников семейных ценностей", - говорится в заявлении К-Лиги.

Также лига признала и свою ошибку – кукол нужно было проверить и удалить перед матчем.

Некоторые из "фанаток" были с рекламой сайтов для взрослых, несмотря на запрет порнографии в стране.