Роскошная жизнь: Как живет Евгений Коноплянка в Киеве - ВИДЕО
Свежее видео от Фолстена
Всем привет!
В своем новом ролике Фолстен расскажет вам о роскошной жизни Евгения Коноплянки, игрока сборной Украины и донецкого "Шахтера", который ранее выступал за немецкий "Шальке", испанскую "Севилью" и "Днепр".
В этом видео вы познакомитесь с личной жизнью Коноплянки, его женой, родителями и сестрой, узнаете в каком доме живет Коноплянка, сколько у него детей, и сколько зарабатывает Евгений Коноплянка.
Также будет история о его дружбе с Ярославом Ракицким и другими футболистами, а также о хобби Коноплянки и его автопарке.
Приятного просмотра!
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