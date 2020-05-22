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Роскошная жизнь: Как живет Евгений Коноплянка в Киеве - ВИДЕО

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Свежее видео от Фолстена

Роскошная жизнь: Как живет Евгений Коноплянка в Киеве - ВИДЕО
Новина українською

Всем привет!

В своем новом ролике Фолстен расскажет вам о роскошной жизни Евгения Коноплянки, игрока сборной Украины и донецкого "Шахтера", который ранее выступал за немецкий "Шальке", испанскую "Севилью" и "Днепр".

В этом видео вы познакомитесь с личной жизнью Коноплянки, его женой, родителями и сестрой, узнаете в каком доме живет Коноплянка, сколько у него детей, и сколько зарабатывает Евгений Коноплянка.

Также будет история о его дружбе с Ярославом Ракицким и другими футболистами, а также о хобби Коноплянки и его автопарке.

Приятного просмотра!

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В статье: Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк)
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