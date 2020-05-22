Роскошная жизнь: Как живет Евгений Коноплянка в Киеве - ВИДЕО

Всем привет!

В своем новом ролике Фолстен расскажет вам о роскошной жизни Евгения Коноплянки, игрока сборной Украины и донецкого "Шахтера", который ранее выступал за немецкий "Шальке", испанскую "Севилью" и "Днепр".

В этом видео вы познакомитесь с личной жизнью Коноплянки, его женой, родителями и сестрой, узнаете в каком доме живет Коноплянка, сколько у него детей, и сколько зарабатывает Евгений Коноплянка.

Также будет история о его дружбе с Ярославом Ракицким и другими футболистами, а также о хобби Коноплянки и его автопарке.

Приятного просмотра!