Молодой защитник МЮ подарил отцу на день рождения Mercedes 4x4. ВИДЕО
Хороший подарок.
Брендону Уильямсу в сентябре исполнится всего 20 лет, но молодой защитник уже немало поиграл в первой команде "Манчестер Юнайтед".
Прогресс футболиста заметили в клубе и мгновенно отреагировали – новый контракт до 2022-го и повышением зарплаты.
Естественно, парень решил воспользоваться возможностью отблагодарить самых близких людей.
Игрок сделал сюрприз для отца на его день рождения - Mercedes 4x4.
Уильямс вырос в рабочем районе Манчестера Харпурхи.
Его отец был простым рабочим, а мать владела небольшим кафе.
Осознав талант сына, родители бросили все силы на осуществление его мечты – выступление за легендарный "Юнайтед".
И теперь он готов им отплатить.