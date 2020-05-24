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Молодой защитник МЮ подарил отцу на день рождения Mercedes 4x4. ВИДЕО

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Хороший подарок.

Молодой защитник МЮ подарил отцу на день рождения Mercedes 4x4. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Брендону Уильямсу в сентябре исполнится всего 20 лет, но молодой защитник уже немало поиграл в первой команде "Манчестер Юнайтед".

Прогресс футболиста заметили в клубе и мгновенно отреагировали – новый контракт до 2022-го и повышением зарплаты.

Естественно, парень решил воспользоваться возможностью отблагодарить самых близких людей.

Игрок сделал сюрприз для отца на его день рождения - Mercedes 4x4.

Уильямс вырос в рабочем районе Манчестера Харпурхи.

Его отец был простым рабочим, а мать владела небольшим кафе.

Осознав талант сына, родители бросили все силы на осуществление его мечты – выступление за легендарный "Юнайтед".

И теперь он готов им отплатить.

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В статье: Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед вТренде Брендон Уильямс
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