Модель Playboy и фанатка Лео Месси переключилась на Дэвида Бекхэма и его Интер Майами. ФОТО
Новый клуб обзаводится известными фанатами.
Сьюзи Кортез давно известна свой страстью к Лео Месси, из-за чего аргентинец даже был вынужден заблокировать ее в инстаграме по просьбе жены Антонеллы.
Впрочем, красотка продолжала демонстрировать свою любовь к аргентинцу при каждом удобном случае.
Однако, как кажется, ей все же пришлось смириться и переключиться на другую цель.
Цель, надо признать, не менее эффектную.
Теперь модель Playboy стала фанаткой Дэвида Бекхэма и его клуба "Интер Майами".
Откровенно говоря, выбор достаточно понятный – Бекс вот уже два десятилетия остается любимцем прекрасной половины человечества, а форма «Интера» с розовыми элементами выглядит достаточно гламурно, чтобы привлечь внимание именно женского пола.
Сама же Сьюзи воспользовалась возможность, чтобы анонсировать переезд в Майами и старт работы на местном ТВ (как только закончиться карантин).
Кажется, теперь нелегкие дня наступили уже для Виктории Бекхэм.