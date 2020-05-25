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Модель Playboy и фанатка Лео Месси переключилась на Дэвида Бекхэма и его Интер Майами. ФОТО

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Новый клуб обзаводится известными фанатами.

Модель Playboy и фанатка Лео Месси переключилась на Дэвида Бекхэма и его Интер Майами. ФОТО
UA-Футбол
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Сьюзи Кортез давно известна свой страстью к Лео Месси, из-за чего аргентинец даже был вынужден заблокировать ее в инстаграме по просьбе жены Антонеллы.

Впрочем, красотка продолжала демонстрировать свою любовь к аргентинцу при каждом удобном случае.

Однако, как кажется, ей все же пришлось смириться и переключиться на другую цель.

Цель, надо признать, не менее эффектную.

Теперь модель Playboy стала фанаткой Дэвида Бекхэма и его клуба "Интер Майами".

Откровенно говоря, выбор достаточно понятный – Бекс вот уже два десятилетия остается любимцем прекрасной половины человечества, а форма «Интера» с розовыми элементами выглядит достаточно гламурно, чтобы привлечь внимание именно женского пола.

Сама же Сьюзи воспользовалась возможность, чтобы анонсировать переезд в Майами и старт работы на местном ТВ (как только закончиться карантин).

Paleta

Публикация от ???????????????? ???????????????????????? (@suzycortezoficial)

Кажется, теперь нелегкие дня наступили уже для Виктории Бекхэм.

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В статье: Лионель Месси Дэвид Бекхэм Барселона МЛС Ла Лига вТренде Интер Майами
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