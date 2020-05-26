Уэйн Руни потратит 170 тысяч евро на винный погреб в своем 20-миллионном особняке. ФОТО

Уэйн Руни вернулся в родную Англию из США, но толком не успел поиграть за "Дерби", как мир накрыл коронавирусный карантин.

Тем не менее, роскошный особняк футболиста продолжает строиться.

Еще три года назад семейство Руни купило участок площадью 120 акров (48,5 гектаров) и начало строительство стоимостью в 20 миллионов фунтов.

И вот, похоже, все движется к завершению.

Но остались последние штрихи – вроде винного погреба для главы семейства.

Уэйн давно известен, как большой фанат этого благородного напитка.

Это порой создавало ему проблемы, а порой помогало найти общий язык с людьми, вроде Алекса Фергюсона.

И вот теперь футболист твердо намерен обустроить в своем особняке винный погреб.

Не смущает игрока даже 150 тысяч фунтов (около 170 тысяч евро), которые придется потратить на это удовольствие.

Ожидается, что помещение будет не совсем погребом, а скорее дополнительной комнатой, которая расположится на первом этаже рядом с бильярдной, кинотеатром, тренажерным залом, гидромассажной ванной, бассейном и баней.

Что ж, если уже потратил 20 миллионов – трата 150 тысяч на небольшую приходить не выглядит преступлением.