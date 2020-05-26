Весь мир - обман. Ролик про невероятного кота-вратаря оказался подделкой. ВИДЕО

Не так давно Мяунуэль Нойер стал звездой интернета.

Популярный блогер Крис Диксон продемонстрировал, как его кот в эффектных прыжках отбивает его удары по воротам.

Knew naming him Meownuel Neuer was a mistake pic.twitter.com/w3MrwH5Opn — Chris Dixon (@chrismd10) May 18, 2020

Даже "Бавария" оценила это видео, назвав эти сейвы невероятными.

Впрочем, как оказалось, видео было фейком.

В этом признался сам хозяин хвостатого вратаря.

На самом деле ролик был смонтирован – кот прыгал за своей игрушкой, а уже магией фотошопа оказался в столь ответственной позиции.