Весь мир - обман. Ролик про невероятного кота-вратаря оказался подделкой. ВИДЕО
Обидно.
Не так давно Мяунуэль Нойер стал звездой интернета.
Популярный блогер Крис Диксон продемонстрировал, как его кот в эффектных прыжках отбивает его удары по воротам.
Knew naming him Meownuel Neuer was a mistake pic.twitter.com/w3MrwH5Opn— Chris Dixon (@chrismd10) May 18, 2020
Даже "Бавария" оценила это видео, назвав эти сейвы невероятными.
Впрочем, как оказалось, видео было фейком.
В этом признался сам хозяин хвостатого вратаря.
На самом деле ролик был смонтирован – кот прыгал за своей игрушкой, а уже магией фотошопа оказался в столь ответственной позиции.
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