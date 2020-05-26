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Весь мир - обман. Ролик про невероятного кота-вратаря оказался подделкой. ВИДЕО

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Обидно.

Весь мир - обман. Ролик про невероятного кота-вратаря оказался подделкой. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Не так давно Мяунуэль Нойер стал звездой интернета.

Популярный блогер Крис Диксон продемонстрировал, как его кот в эффектных прыжках отбивает его удары по воротам.

Даже "Бавария" оценила это видео, назвав эти сейвы невероятными.

Впрочем, как оказалось, видео было фейком.

В этом признался сам хозяин хвостатого вратаря.

На самом деле ролик был смонтирован – кот прыгал за своей игрушкой, а уже магией фотошопа оказался в столь ответственной позиции.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер вТренде
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