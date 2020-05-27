Девушка Криштиану Роналду появилась на обложке журнала в нижнем белье. ФОТО
Девушка становится звездой.
Джорджина Родригес с пользой проводила карантин, балуя поклонников эффектными фото.
Но красотка занималась не только дефилированием в нижнем белье.
Девушка появилась на обложке португальской версии журнала Women’s Health.
Родригес похвасталась своим достижением у себя на страничке.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...