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Девушка Криштиану Роналду появилась на обложке журнала в нижнем белье. ФОТО

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Девушка становится звездой.

Девушка Криштиану Роналду появилась на обложке журнала в нижнем белье. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Джорджина Родригес с пользой проводила карантин, балуя поклонников эффектными фото.

Но красотка занималась не только дефилированием в нижнем белье.

Девушка появилась на обложке португальской версии журнала Women’s Health.

Родригес похвасталась своим достижением у себя на страничке.

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В статье: Криштиану Роналду Серия А вТренде Джорджина Родригес Ювентус
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