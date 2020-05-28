Звезды киевского Динамо в компании Виктора Вацко отправились на рыбалку и показали улов. ФОТО
Неплохо получилось.
Постепенное ослабление карантина означает не только возобновление тренировок и матчей.
Для футболистов это еще и возможность наконец прервать надоевший режим самоизоляции в четырех стенах, чтобы провести время с пользой.
Например – порыбачить.
Именно на рыбалку отправились Виталий Миколенко и Николай Шапаренко.
Мудрым наставником для юных звезд футбола стал опытный рыбак Виктор Вацко.
Позже игроки продемонстрировали свои успехи.
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