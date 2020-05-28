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Звезды киевского Динамо в компании Виктора Вацко отправились на рыбалку и показали улов. ФОТО

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Неплохо получилось.

Звезды киевского Динамо в компании Виктора Вацко отправились на рыбалку и показали улов. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Постепенное ослабление карантина означает не только возобновление тренировок и матчей.

Для футболистов это еще и возможность наконец прервать надоевший режим самоизоляции в четырех стенах, чтобы провести время с пользой.

Например – порыбачить.

Именно на рыбалку отправились Виталий Миколенко и Николай Шапаренко.

Мудрым наставником для юных звезд футбола стал опытный рыбак Виктор Вацко.

Позже игроки продемонстрировали свои успехи.

Звезды киевского Динамо в компании Виктора Вацко отправились на рыбалку и показали улов. ФОТО - изображение 1Звезды киевского Динамо в компании Виктора Вацко отправились на рыбалку и показали улов. ФОТО - изображение 2
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В статье: Виктор Вацко Динамо (Киев) Николай Шапаренко Виталий Миколенко вТренде
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