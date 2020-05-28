Толстый Санчо, Канте с волосами и бородатый Модрич. Какими звезды вернулись после карантина. ФОТО
Последствия самоизоляции.
Карантин не прошел бесследно для футболистов.
Некоторые игроки вернулись к тренировкам в новых образах.
Мы уже видели Месси без бороды и Роналду с новой прической – но они далеко не единственные.
Кто-то с бородой, кто-то с другим цветом волос, а кто-то - с другим размером талии…
Подписывайтесь на инстаграм UA-Футбол - все самое интересное там!
Карантин не пройшов безслідно для футболістів. ⠀ Деякі гравці повернулися до тренувань в нових образах. ⠀ Ми вже бачили Мессі без бороди і Роналду з новою зачіскою - але вони далеко не єдині. ⠀ Хтось з бородою, хтось з іншим кольором волосся, а хтось - з іншим розміром талії... ⠀ #грізманн #санчо #модріч #рамос #янг #фірміно #канте #реал #барселона #ліверпуль #мілан #інтер #бундесліга #серіяа #апл #лаліга