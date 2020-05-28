Толстый Санчо, Канте с волосами и бородатый Модрич. Какими звезды вернулись после карантина. ФОТО

Карантин не прошел бесследно для футболистов.

Некоторые игроки вернулись к тренировкам в новых образах.

Мы уже видели Месси без бороды и Роналду с новой прической – но они далеко не единственные.

Кто-то с бородой, кто-то с другим цветом волос, а кто-то - с другим размером талии…