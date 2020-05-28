  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Толстый Санчо, Канте с волосами и бородатый Модрич. Какими звезды вернулись после карантина. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Последствия самоизоляции.

Толстый Санчо, Канте с волосами и бородатый Модрич. Какими звезды вернулись после карантина. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Карантин не прошел бесследно для футболистов.

Некоторые игроки вернулись к тренировкам в новых образах.

Мы уже видели Месси без бороды и Роналду с новой прической – но они далеко не единственные.

Кто-то с бородой, кто-то с другим цветом волос, а кто-то - с другим размером талии…

Подписывайтесь на инстаграм UA-Футбол - все самое интересное там!

Карантин не пройшов безслідно для футболістів. ⠀ Деякі гравці повернулися до тренувань в нових образах. ⠀ Ми вже бачили Мессі без бороди і Роналду з новою зачіскою - але вони далеко не єдині. ⠀ Хтось з бородою, хтось з іншим кольором волосся, а хтось - з іншим розміром талії... ⠀ #грізманн #санчо #модріч #рамос #янг #фірміно #канте #реал #барселона #ліверпуль #мілан #інтер #бундесліга #серіяа #апл #лаліга

Публикация от UA-FOOTBALL (@uafootball_top)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Рамос Лука Модрич Антуан Гризманн Барселона Реал (Мадрид) Ливерпуль Джейдон Санчо вТренде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...