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Мать Неймара возобновила отношения с 23-летним бисексуальным киберспортсменом. ФОТО

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Сердцу не прикажешь?

Мать Неймара возобновила отношения с 23-летним бисексуальным киберспортсменом. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Роман Надин Гонсалвес и Тьяго Рамоса вызвал бурные обсуждения в апреле этого года.

Мать Неймара объявила об отношениях с 23-летним киберспортсменом, который на пять лет моложе ее сына.

Inexplicável

Публикация от Tiago Ramos (@tiagoramoss)

Впрочем, уже скоро прилетела новость об окончании их романа.

В прессе всплыла информация о бисексуальности Рамоса, а Надин то ли не знала об этом, то ли не хотела, чтобы это стало достоянием общественности – но в итоге она выгнала Тьяго из дома.

Но история любви пары на этом не закончилась.

Keep calm

Публикация от Tiago Ramos (@tiagoramoss)

Как сообщает Mundo Deportivo, влюбленные протянули друг без друга месяц и вновь восстановили отношения.

Однако, на этот раз семья Надин уже выступает против этого союза.

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В статье: Неймар ПСЖ вТренде
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