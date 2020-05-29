Мать Неймара возобновила отношения с 23-летним бисексуальным киберспортсменом. ФОТО

Роман Надин Гонсалвес и Тьяго Рамоса вызвал бурные обсуждения в апреле этого года.

Мать Неймара объявила об отношениях с 23-летним киберспортсменом, который на пять лет моложе ее сына.

Впрочем, уже скоро прилетела новость об окончании их романа.

В прессе всплыла информация о бисексуальности Рамоса, а Надин то ли не знала об этом, то ли не хотела, чтобы это стало достоянием общественности – но в итоге она выгнала Тьяго из дома.

Но история любви пары на этом не закончилась.

Как сообщает Mundo Deportivo, влюбленные протянули друг без друга месяц и вновь восстановили отношения.

Однако, на этот раз семья Надин уже выступает против этого союза.