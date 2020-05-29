Роскошная жизнь: Как живет Андрей Шевченко в Киеве и Лондоне - ВИДЕО
Свежее видео от Фолстена
Всем привет! В своем новом ролике Фолстен расскажет вам о роскошной жизни Андрея Шевченко — легенды сборной Украины, да и всего современного украинского футбола.
В этом ролике вы узнаете где живет Шевченко, кто является его женой и сколько у него детей.
Узнаете, на каком автомобиле ездит Андрей Шевченко, с кем дружит тренер сборной Украины и чем он занимается помимо футбола (хобби). Ну и конечно, как без информации, сколько зарабатывает Андрей Шевченко.
Приятного просмотра!
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