Роскошная жизнь: Как живет Андрей Шевченко в Киеве и Лондоне - ВИДЕО

Всем привет! В своем новом ролике Фолстен расскажет вам о роскошной жизни Андрея Шевченко — легенды сборной Украины, да и всего современного украинского футбола.

В этом ролике вы узнаете где живет Шевченко, кто является его женой и сколько у него детей.

Узнаете, на каком автомобиле ездит Андрей Шевченко, с кем дружит тренер сборной Украины и чем он занимается помимо футбола (хобби). Ну и конечно, как без информации, сколько зарабатывает Андрей Шевченко.

Приятного просмотра!