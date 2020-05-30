Ирина и Николай Морозюк развелись

Сезон расставаний в украинском футболе продолжается.

На этот раз случилась настоящая сенсация.

После Мандзюков и Кравцов, распалось самое эпатажное семейство нашего футбольного медиапространства.

«На самом деле это и из-за Турции тоже. Мы с ним сначала взяли паузу в октябре прошлого года. Отчасти – ушли чувства. И у него, и у меня. Он запустил процесс, а я его закончила. У нас не было скандалов, потому что мы очень любим и уважаем друг друга. Но я считаю, что так лучше», - сказала Ирина в интервью каналу ОЛИЦКАЯ.

На вопрос, любит ли она Колю, Ирина после паузы ответила «Я его люблю».