  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Ирина и Николай Морозюк развелись

Новости
(3 голосов)

Внезапно.

Ирина и Николай Морозюк развелись
UA-Футбол
Новина українською

Сезон расставаний в украинском футболе продолжается.

На этот раз случилась настоящая сенсация.

После Мандзюков и Кравцов, распалось самое эпатажное семейство нашего футбольного медиапространства.

«На самом деле это и из-за Турции тоже. Мы с ним сначала взяли паузу в октябре прошлого года. Отчасти – ушли чувства. И у него, и у меня. Он запустил процесс, а я его закончила. У нас не было скандалов, потому что мы очень любим и уважаем друг друга. Но я считаю, что так лучше», - сказала Ирина в интервью каналу ОЛИЦКАЯ.

На вопрос, любит ли она Колю, Ирина после паузы ответила «Я его люблю».

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Николай Морозюк вТренде Ирина Морозюк
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (11)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oleg dynamo (львівська)
30.05.2020 в 22:06
з такою ..... він ще і так багато прожив
Ответить
0
0
kapkan (Луганск)
30.05.2020 в 21:26
А как теперь сайт??? За кого писать???
Ответить
0
0
Bogdan36 (Kiev)
30.05.2020 в 21:18
"Он запустил процесс..."Коля, ты его действительно запустил...Нужно было запускать на пару лет раньше.
Ответить
+1
0
Федотов Артем (Харьков)
30.05.2020 в 21:18
давно пора, она по-моему не в себе
Ответить
0
0
vlotko (Броди)
30.05.2020 в 21:10
Все йшло до цього, нарешті Микола вирвався з кабали. Іра не усвідомлює, що соціальний статус одруженої і розведеної жінки - дві великі різниці, як кажуть жителі приморського міста.
Ответить
+2
0
Rostyslav Luchyshyn
30.05.2020 в 21:09
песець, як далі жити ...
Ответить
0
-1
neutral fan (White Church)
30.05.2020 в 20:56
Коля потихеньку завершає фут. Кар’єру, відповідно й бабок таких вже не буде. Все логічно!
Ответить
+3
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
30.05.2020 в 20:51
Я недавно заходил на ее инсту.....она там себе резиновыми х*&им прически делает и анальными пробками крем в лицо втирает ....там плата уже поплавилась конкретно
Ответить
+3
0
avatar
Эйфоретик
30.05.2020 в 20:46
Жаль,очень хорошая пара.Девушка красивая.Респект всем!
Ответить
0
-2
Просто Квашин (Харьков)
30.05.2020 в 20:22
Поздравляю с освобождением !!! Браво Коля ! Ты такой тормоз..Как же долго эта лярва тебя унижала,позорила ...Лусть теперь сама проводит конкурсы : "Помой писюху-приходи на шавуху"...Увлеклась девка половыми делами....
Ответить
+2
0
oda1979 (Запорожье)
30.05.2020 в 20:19
У Коли мозги прояснились?
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...