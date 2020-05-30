Ирина и Николай Морозюк развелись
Внезапно.
Сезон расставаний в украинском футболе продолжается.
На этот раз случилась настоящая сенсация.
После Мандзюков и Кравцов, распалось самое эпатажное семейство нашего футбольного медиапространства.
«На самом деле это и из-за Турции тоже. Мы с ним сначала взяли паузу в октябре прошлого года. Отчасти – ушли чувства. И у него, и у меня. Он запустил процесс, а я его закончила. У нас не было скандалов, потому что мы очень любим и уважаем друг друга. Но я считаю, что так лучше», - сказала Ирина в интервью каналу ОЛИЦКАЯ.
На вопрос, любит ли она Колю, Ирина после паузы ответила «Я его люблю».
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Комментарии (11)
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oleg dynamo (львівська)
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kapkan (Луганск)
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Bogdan36 (Kiev)
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Федотов Артем (Харьков)
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vlotko (Броди)
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Rostyslav Luchyshyn
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neutral fan (White Church)
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
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Эйфоретик
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Просто Квашин (Харьков)
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oda1979 (Запорожье)
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