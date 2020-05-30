Ирина Морозюк считает, что Николай изменял ей после паузы в их отношениях

Украинский футбол шокирован новостью о разрыве в семействе Иры и Коли Морозюков.

Помимо прочего, Ирина рассказала о том, что Коля изменял ей во время паузы, которую пара взяла в октябре прошлого года.

«Я думаю, Коля изменял мне. Как я к этому отношусь? Да никак. Он никогда меня не обижал. Хотелось бы мне? Хотелось – но я не изменяла. Я, кстати, считаю враньем разговоры о том, что мужчины полигамны, а женщины — нет. Я думаю, что женщины более полигамны. Но нам социум навязывает обратное, поэтому девушки стесняются своей полигамности», - сказала Ирина.