Ирина Морозюк считает, что Николай изменял ей после паузы в их отношениях
Но она не изменяла
Украинский футбол шокирован новостью о разрыве в семействе Иры и Коли Морозюков.
Помимо прочего, Ирина рассказала о том, что Коля изменял ей во время паузы, которую пара взяла в октябре прошлого года.
«Я думаю, Коля изменял мне. Как я к этому отношусь? Да никак. Он никогда меня не обижал. Хотелось бы мне? Хотелось – но я не изменяла. Я, кстати, считаю враньем разговоры о том, что мужчины полигамны, а женщины — нет. Я думаю, что женщины более полигамны. Но нам социум навязывает обратное, поэтому девушки стесняются своей полигамности», - сказала Ирина.
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Комментарии (4)
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Napoli
30.05.2020 в 22:12
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sametoy10 (Київ-Світловодськ)
30.05.2020 в 21:41
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Romerik (YNWA)
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alex.belogubko (одесса)
30.05.2020 в 21:33
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