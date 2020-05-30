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Ирина Морозюк считает, что Николай изменял ей после паузы в их отношениях

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(4 голосов)

Но она не изменяла

Ирина Морозюк считает, что Николай изменял ей после паузы в их отношениях
UA-Футбол
Новина українською

Украинский футбол шокирован новостью о разрыве в семействе Иры и Коли Морозюков.

Помимо прочего, Ирина рассказала о том, что Коля изменял ей во время паузы, которую пара взяла в октябре прошлого года.

«Я думаю, Коля изменял мне. Как я к этому отношусь? Да никак. Он никогда меня не обижал. Хотелось бы мне? Хотелось – но я не изменяла. Я, кстати, считаю враньем разговоры о том, что мужчины полигамны, а женщины — нет. Я думаю, что женщины более полигамны. Но нам социум навязывает обратное, поэтому девушки стесняются своей полигамности», - сказала Ирина.

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В статье: Николай Морозюк вТренде Ирина Морозюк
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(4 голосов)
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Комментарии (4)
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avatar
Napoli
30.05.2020 в 22:12
Почему бешенство матки у нее, а страдаем мы? Зачем нам знать о ней? Зачем нам, любителям футбола, ее куринный мозг и ведро силикона? Пускай ноет об этом своим недоразвитым силиконовым куклоподружкам, но не нам. Мы хотим ФУТБОЛ. Мы не хотим здесь ЭТО. Нам всё равно кто, где и когда трахал ее и вставлял ей очередной силикон. Спасибо
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sametoy10 (Київ-Світловодськ)
30.05.2020 в 21:41
А-БИ-ЗЯНА
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0
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avatar
Romerik (YNWA)
30.05.2020 в 21:34
Коля, если его послушать в общении, и откинуть всю футбольную сторону, то неглупый человек. Хорошо что увидел, что его все глубже засасывает в силиконовую дыру, вот и одумался...
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alex.belogubko (одесса)
30.05.2020 в 21:33
как ты могла такое подумать на Колю ты не полигамность а полигавно--гуляй Микола свобода прими ислам
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