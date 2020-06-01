Красотка дня. Очаровательная жена одного из героев Десны. ФОТО

"Десна" удачно стартовала в первом туре после возобновления сезона, обыграв "Колос".

Одним из героев матча, наряду с капитаном Денисом Фаворовым и вратарем Евгением Пастом, стал Егор Картушов.

Полузащитник появился на поле в перерыве и закрепил победу своей команды на 84-й минуте.

Для Егора это первый гол в УПЛ в этом сезоне (был еще дубль в Кубке).

Больше всех этому голу радовалась его жена Оксана.

В этом году супруги отметили деревянную свадьбу.

Пока это было возможно, девушка регулярно посещала матчи своего возлюбленного вместе с их 5-летним сыном Львом.

Но сейчас трибуны закрыты и красотке остается поддерживать футболиста дистанционно.