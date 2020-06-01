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Красотка дня. Очаровательная жена одного из героев Десны. ФОТО

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Повезло Егору Картушову.

Красотка дня. Очаровательная жена одного из героев Десны. ФОТО
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"Десна" удачно стартовала в первом туре после возобновления сезона, обыграв "Колос".

Одним из героев матча, наряду с капитаном Денисом Фаворовым и вратарем Евгением Пастом, стал Егор Картушов.

Полузащитник появился на поле в перерыве и закрепил победу своей команды на 84-й минуте.

Колос (Ковалівка) - Десна (Чернігів) 0:2 Голи: Фаворов, 64, Картушов, 12 Колос: Яшков, Єфремов, Гавриш, Петров, Ємець, Богданов, Мілько (Сорока, 86), Смирний (Морозко. 83), Ільїн (Кожушко, 73), Арні (Костишин, 83), Лисенко (Бондаренко, 83). Запасні: Кучеренко, Парамонов, Чорноморець, Сорокін, Максименко. Головнийи тренер: Руслан Костишин. Десна: Паст, Тамм, Огіря, Домбровський (Єрмаков, 90), Філіппов (Гітченко, 90), Калітвінцев (Конопля, 80), Тотовицький (Будківський, 85), Мостовий, Гуцуляк (Картушов, 46), Імереков, Фаворов. Запасні: Литовка, Хльобас, Старенький, Кузик. Головний тренер: Олександр Рябоконь Попередження: Гуцуляк, 8, Імереков, 18, Мілько, 63, Фаворов, 67, Петров, 73, Ємець, 78 На 69-й хвилині гри Гавриш не реалізував пенальті (воротар)

Публикация от DesnaFC official (@desnafc)

Для Егора это первый гол в УПЛ в этом сезоне (был еще дубль в Кубке).

Больше всех этому голу радовалась его жена Оксана.

В этом году супруги отметили деревянную свадьбу.

Пока это было возможно, девушка регулярно посещала матчи своего возлюбленного вместе с их 5-летним сыном Львом.

Но сейчас трибуны закрыты и красотке остается поддерживать футболиста дистанционно.

Football time Desna

Публикация от ksu22 (@ksu22)

Публикация от ksu22 (@ksu22)

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В статье: Десна (Чернигов) Егор Картушов Украинская Премьер-лига вТренде
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