Красотка дня. Очаровательная жена одного из героев Десны. ФОТО
Повезло Егору Картушову.
"Десна" удачно стартовала в первом туре после возобновления сезона, обыграв "Колос".
Одним из героев матча, наряду с капитаном Денисом Фаворовым и вратарем Евгением Пастом, стал Егор Картушов.
Полузащитник появился на поле в перерыве и закрепил победу своей команды на 84-й минуте.
Колос (Ковалівка) - Десна (Чернігів) 0:2 Голи: Фаворов, 64, Картушов, 12 Колос: Яшков, Єфремов, Гавриш, Петров, Ємець, Богданов, Мілько (Сорока, 86), Смирний (Морозко. 83), Ільїн (Кожушко, 73), Арні (Костишин, 83), Лисенко (Бондаренко, 83). Запасні: Кучеренко, Парамонов, Чорноморець, Сорокін, Максименко. Головнийи тренер: Руслан Костишин. Десна: Паст, Тамм, Огіря, Домбровський (Єрмаков, 90), Філіппов (Гітченко, 90), Калітвінцев (Конопля, 80), Тотовицький (Будківський, 85), Мостовий, Гуцуляк (Картушов, 46), Імереков, Фаворов. Запасні: Литовка, Хльобас, Старенький, Кузик. Головний тренер: Олександр Рябоконь Попередження: Гуцуляк, 8, Імереков, 18, Мілько, 63, Фаворов, 67, Петров, 73, Ємець, 78 На 69-й хвилині гри Гавриш не реалізував пенальті (воротар)
Для Егора это первый гол в УПЛ в этом сезоне (был еще дубль в Кубке).
Больше всех этому голу радовалась его жена Оксана.
В этом году супруги отметили деревянную свадьбу.
Пока это было возможно, девушка регулярно посещала матчи своего возлюбленного вместе с их 5-летним сыном Львом.
Но сейчас трибуны закрыты и красотке остается поддерживать футболиста дистанционно.