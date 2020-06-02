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Justice for George. Футболисты присоединяются к протестам в связи со смертью Джорджа Флойда. ФОТО

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Виртуально присоединяются, конечно же.

Justice for George. Футболисты присоединяются к протестам в связи со смертью Джорджа Флойда. ФОТО
UA-Футбол
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25 мая Джордж Флойд был задержан полицией американского города Миннеаполис по подозрению в мошенничестве (расплатился фальшивой 20-долларового банкнотой). В процессе задержания один из полицейских повалил Флойда на землю, прижал шею коленом и держал больше семи минут, на обращая внимания на мольбы дать подышать. Джордж умер в больнице.

Это вызвало волну протестов, к которой присоединились главные люди страны: политики, спортсмены и другие лидеры мнений. Виновных полицейских уволили, а главному виновнику уже предъявлено обвинение в убийстве. Но в разных городах уже начались акции протеста, где мирные, а где-то и с погромами. На сегодняшний день уже многие города страны охвачены сумасшествием, которое вышло далеко за пределы мирных демонстраций.

Само собой, не могли остаться в стороне и футболисты.

Минувший тур в Бундеслиге был отмечен несколькими «перформансами» игроков. Американец из «Шальке» Уестон МакКинни вышел на поле с повязкой, на которой было написано Justice for George Floyd. Аналогичные надписи были на футболках у Джейдона Санчо и Ашрафа Шахими из дортмундской «Боруссии», а форвард гладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам отпраздновал гол, скопировав позу известно игрока в американский футбол Колина Каперника. В 2016-м году Каперник отказался вставать во время звучания гимна США, протестуя против агрессивного поведения полиции в отношении темнокожих граждан.

Футболісти німецьких клубів висловлюють підтримку руху за справедливість для Джорджа Флойда ⠀ 25 травня Джордж Флойд був затриманий поліцією американского міста Міннеаполіс у підозрі в шахрайстві (розплатився фальшивою 20-долларовою банкнотою). В процесі затримання один з поліцейських повалив Флойда на землю, придушив коліном та тримав больше семи хвилин, на звертаючи увагу на благання дати подихати. Джордж помер у лікарні. ⠀ Це викликало хвилю протестів, до якої долучилися головні люди країни: політики, спортсмени та інші лідери думок. Винних поліцейських звільнили, а головному винуватцю вже пред'явлено звинувачення у вбивстві. Але у різних містах вже почалися акції протесту, десь мирні, а десь і з погромами. ⠀ Вчора на матч із "Вердером" американський хавбек "Шальке" Вестон МакКінні вийшов з пов'язкою Justice for Big Floyd. Сьогодні його підтримав Джейдон Санчо, написавши ці слова на майці. А форвард гладбахської "Боруссії" Маркус Тюрам на знак протесту повторив знаменитий жест гравця у американський футбол Коліна Каперника. ⠀ #бундесліга #боруссія #шальке #джорджфлойд #санчо #тюрам

Публикация от UA-FOOTBALL (@uafootball_top)

В других ТОП-чемпионатах сезон еще не стартовал, а потому футболисты вынуждены демонстрировать свою позицию в сацсетях. Виртуально к протесту присоединились Маркус Рэшфорд, Морио Балотелли, Поль Погба и другие известные игроки.

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В статье: Поль Погба Бундеслига Английская Премьер-лига Маркус Рашфорд Джейдон Санчо вТренде
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