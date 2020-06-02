Justice for George. Футболисты присоединяются к протестам в связи со смертью Джорджа Флойда. ФОТО
Виртуально присоединяются, конечно же.
25 мая Джордж Флойд был задержан полицией американского города Миннеаполис по подозрению в мошенничестве (расплатился фальшивой 20-долларового банкнотой). В процессе задержания один из полицейских повалил Флойда на землю, прижал шею коленом и держал больше семи минут, на обращая внимания на мольбы дать подышать. Джордж умер в больнице.
Это вызвало волну протестов, к которой присоединились главные люди страны: политики, спортсмены и другие лидеры мнений. Виновных полицейских уволили, а главному виновнику уже предъявлено обвинение в убийстве. Но в разных городах уже начались акции протеста, где мирные, а где-то и с погромами. На сегодняшний день уже многие города страны охвачены сумасшествием, которое вышло далеко за пределы мирных демонстраций.
Само собой, не могли остаться в стороне и футболисты.
Минувший тур в Бундеслиге был отмечен несколькими «перформансами» игроков. Американец из «Шальке» Уестон МакКинни вышел на поле с повязкой, на которой было написано Justice for George Floyd. Аналогичные надписи были на футболках у Джейдона Санчо и Ашрафа Шахими из дортмундской «Боруссии», а форвард гладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам отпраздновал гол, скопировав позу известно игрока в американский футбол Колина Каперника. В 2016-м году Каперник отказался вставать во время звучания гимна США, протестуя против агрессивного поведения полиции в отношении темнокожих граждан.
Футболісти німецьких клубів висловлюють підтримку руху за справедливість для Джорджа Флойда ⠀ 25 травня Джордж Флойд був затриманий поліцією американского міста Міннеаполіс у підозрі в шахрайстві (розплатився фальшивою 20-долларовою банкнотою). В процесі затримання один з поліцейських повалив Флойда на землю, придушив коліном та тримав больше семи хвилин, на звертаючи увагу на благання дати подихати. Джордж помер у лікарні. ⠀ Це викликало хвилю протестів, до якої долучилися головні люди країни: політики, спортсмени та інші лідери думок. Винних поліцейських звільнили, а головному винуватцю вже пред'явлено звинувачення у вбивстві. Але у різних містах вже почалися акції протесту, десь мирні, а десь і з погромами. ⠀ Вчора на матч із "Вердером" американський хавбек "Шальке" Вестон МакКінні вийшов з пов'язкою Justice for Big Floyd. Сьогодні його підтримав Джейдон Санчо, написавши ці слова на майці. А форвард гладбахської "Боруссії" Маркус Тюрам на знак протесту повторив знаменитий жест гравця у американський футбол Коліна Каперника. ⠀ #бундесліга #боруссія #шальке #джорджфлойд #санчо #тюрам
В других ТОП-чемпионатах сезон еще не стартовал, а потому футболисты вынуждены демонстрировать свою позицию в сацсетях. Виртуально к протесту присоединились Маркус Рэшфорд, Морио Балотелли, Поль Погба и другие известные игроки.
I know you guys haven’t heard from me in a few days. I’ve been trying to process what is going on in the world. At a time I’ve been asking people to come together, work together and be united, we appear to me more divided than ever. People are hurting and people need answers. Black lives matter. Black culture matters. Black communities matter. We matter. #justiceforgeorgefloyd #justiceforahmaudarbery #justiceforbreonnataylor
During the past few days I have thought a lot about how to express my feelings about what happened in Minneapolis. I felt anger, pity, hatred, indignation, pain, sadness. Sadness for George and for all black people who suffer from racism EVERY DAY! Whether in football, at work, at school, ANYWHERE! This has to stop, once and for all! Not tomorrow or the next day, it has to end TODAY! Violent acts of racism can no longer be tolerated. I can’t tolerate I won’t tolerate WE WON’T TOLERATE Racism is ignorance LOVE is intelligence STOP the silence STOP racism #NoToRacismWeAllOne #JusticeForFloyd #GeorgeFloyd #BlackLivesMatter