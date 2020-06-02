Justice for George. Футболисты присоединяются к протестам в связи со смертью Джорджа Флойда. ФОТО

25 мая Джордж Флойд был задержан полицией американского города Миннеаполис по подозрению в мошенничестве (расплатился фальшивой 20-долларового банкнотой). В процессе задержания один из полицейских повалил Флойда на землю, прижал шею коленом и держал больше семи минут, на обращая внимания на мольбы дать подышать. Джордж умер в больнице.

Это вызвало волну протестов, к которой присоединились главные люди страны: политики, спортсмены и другие лидеры мнений. Виновных полицейских уволили, а главному виновнику уже предъявлено обвинение в убийстве. Но в разных городах уже начались акции протеста, где мирные, а где-то и с погромами. На сегодняшний день уже многие города страны охвачены сумасшествием, которое вышло далеко за пределы мирных демонстраций.

Само собой, не могли остаться в стороне и футболисты.

Минувший тур в Бундеслиге был отмечен несколькими «перформансами» игроков. Американец из «Шальке» Уестон МакКинни вышел на поле с повязкой, на которой было написано Justice for George Floyd. Аналогичные надписи были на футболках у Джейдона Санчо и Ашрафа Шахими из дортмундской «Боруссии», а форвард гладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам отпраздновал гол, скопировав позу известно игрока в американский футбол Колина Каперника. В 2016-м году Каперник отказался вставать во время звучания гимна США, протестуя против агрессивного поведения полиции в отношении темнокожих граждан.

В других ТОП-чемпионатах сезон еще не стартовал, а потому футболисты вынуждены демонстрировать свою позицию в сацсетях. Виртуально к протесту присоединились Маркус Рэшфорд, Морио Балотелли, Поль Погба и другие известные игроки.