Глава пресс-службы Динамо сцепился с пресс-атташе сборной Украины из-за публикации Шевченко

Волна возмущения в связи с убийством Джорджа Флойда докатилась из США и до Украины.

Футболисты по всему миру ежедневно присоединяются к протестам, публикуя соответствующие посты в своих социальных сетях.

В нашем футболе уже отреагировали Андрей Шевченко, Тайсон, Жуниор Мораес и Карлос Де Пена.

Вокруг публикации главного тренера сборной Украины уже разгорелась серьезная дискуссия.

Глава пресс-службы "Динамо" Кирилл Крыжановский раскритиковал специалиста.

"Жизнь украинцев, которых стреляют, насилуют и пытают мусора, главного тренера сборной Украины, увы, не волнует. Они же белые. Да и никому не нужные... Как же просто бороться с расизмом в США, проживая где-нибудь в Лондоне... Украине - лапшу на уши в виде партии с Королевской. США - поддержку и борьбу за права человека. Ничего нового", - написал журналист.

По другую сторону баррикад оказался пресс-атташе сборной Александр Гливинский.

"А к чему вообще этот пост? Осуждаешь, что Андрей Шевченко поддержал международное движение против насилия и расизма? Или ты просто поддерживаешь расизм? Как понять это твое высказывание?

И какая связь того, что Шевченко поддерживает движение против расизма с непонятным заключением, что он, исходя из твоих слов, не беспокоится о том, что существует насилие в Украине? Разве поддержка движения против расизма в США и во всем мире означает одновременно поддержку насилия в родной стране?

Очевидно, стоит думать перед тем, как постить всякую ерунду в соцсетях. Тем более, если пытаешься оценить действия публичных персон. Выскажись четко, а не намеками, и дай понять – это твоя личная позиция, позиция журналиста или организации, где ты работаешь?", - отреагировал Гливинский.

А что думаете вы?