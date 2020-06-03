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Хейтеры-хакеры. Неизвестные начали взламывать инстаграм-аккаунты игроков Динамо. ФОТО

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(2 голосов)

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Хейтеры-хакеры. Неизвестные начали взламывать инстаграм-аккаунты игроков Динамо. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

У каждого футбольного клуба есть как преданные фанаты, так и не менее яростные хейтеры, что вполне нормально.

Но порой недоброжелатели оказываются весьма инициативными и переходят к активным действиям.

Кажется, у "Динамо" появился (или появились) как раз такой.

Причем хейтер киевлян оказался еще и хакером, ударив в самое сердце игроков – их странички в инстаграме.

Не так давно был взломан аккаунт Виталия Миколенко, который со временем удалось отвоевать.

И теперь наступила очередь Беньямина Вербича.

Хейтеры-хакеры. Неизвестные начали взламывать инстаграм-аккаунты игроков Динамо. ФОТО - изображение 1

Вчера неизвестные сумели захватить контроль над страницей футболиста и начали публиковать там фото другого человека.

Хейтеры-хакеры. Неизвестные начали взламывать инстаграм-аккаунты игроков Динамо. ФОТО - изображение 2

В комментариях появился даже аккаунт киевского клуба.

Хейтеры-хакеры. Неизвестные начали взламывать инстаграм-аккаунты игроков Динамо. ФОТО - изображение 3

Впрочем, как и в случае с Миколенком, аккаунт смогли вернуть законному владельцу.

Хейтеры-хакеры. Неизвестные начали взламывать инстаграм-аккаунты игроков Динамо. ФОТО - изображение 4

Воссоединение было крайне трогательным.

Хейтеры-хакеры. Неизвестные начали взламывать инстаграм-аккаунты игроков Динамо. ФОТО - изображение 5

Но кто знает, по кому будет совершен следующий удар?

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В статье: Динамо (Киев) Украинская Премьер-лига Беньямин Вербич Виталий Миколенко вТренде
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Комментарии (2)
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armik (Киев)
03.06.2020 в 20:07
Кому нахрен они нужны?Лично я не знаю фамилии никого из этих алкоголиков.
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таврия19752009 (симферополь)
03.06.2020 в 19:37
Жду Квашина и Боккаса которые видели лично Ахметова взламывающий инстаграм Вербича
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