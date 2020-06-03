Хейтеры-хакеры. Неизвестные начали взламывать инстаграм-аккаунты игроков Динамо. ФОТО

У каждого футбольного клуба есть как преданные фанаты, так и не менее яростные хейтеры, что вполне нормально.

Но порой недоброжелатели оказываются весьма инициативными и переходят к активным действиям.

Кажется, у "Динамо" появился (или появились) как раз такой.

Причем хейтер киевлян оказался еще и хакером, ударив в самое сердце игроков – их странички в инстаграме.

Не так давно был взломан аккаунт Виталия Миколенко, который со временем удалось отвоевать.

И теперь наступила очередь Беньямина Вербича.

Вчера неизвестные сумели захватить контроль над страницей футболиста и начали публиковать там фото другого человека.

В комментариях появился даже аккаунт киевского клуба.

Впрочем, как и в случае с Миколенком, аккаунт смогли вернуть законному владельцу.

Воссоединение было крайне трогательным.

Но кто знает, по кому будет совершен следующий удар?