Хейтеры-хакеры. Неизвестные начали взламывать инстаграм-аккаунты игроков Динамо. ФОТО
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У каждого футбольного клуба есть как преданные фанаты, так и не менее яростные хейтеры, что вполне нормально.
Но порой недоброжелатели оказываются весьма инициативными и переходят к активным действиям.
Кажется, у "Динамо" появился (или появились) как раз такой.
Причем хейтер киевлян оказался еще и хакером, ударив в самое сердце игроков – их странички в инстаграме.
Не так давно был взломан аккаунт Виталия Миколенко, который со временем удалось отвоевать.
И теперь наступила очередь Беньямина Вербича.
Вчера неизвестные сумели захватить контроль над страницей футболиста и начали публиковать там фото другого человека.
В комментариях появился даже аккаунт киевского клуба.
Впрочем, как и в случае с Миколенком, аккаунт смогли вернуть законному владельцу.
Воссоединение было крайне трогательным.
Но кто знает, по кому будет совершен следующий удар?