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Гарет Бэйл застраховал свою левую ногу на сумму более 100 миллионов евро

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Теперь он в достойной компании.

Гарет Бэйл застраховал свою левую ногу на сумму более 100 миллионов евро
UA-Футбол
Новина українською

Как известно, ноги кормят не только волка, но и футболиста.

Потому с ними нужно быть очень аккуратным.

Особенно, если сам "инструмент" весьма хрупкий.

Потому Гарет Бэйл решил застраховать свою левую ногу от повреждений.

Это он подтвердил на шоу Эрика Ланга.

В букмекерской конторе William Hill подсчитали, что валлиец застраховал свою конечность на почти 100 миллионов фунтов.

По их же информации, теперь левая нога форварда "Рела" стоит столько же, сколько улыбка актрисы Джулии Робертс и пятая точка певицы Кайли Миноуг.

@europeantour

Публикация от Gareth Bale (@garethbale11)

"Если вы собрались подписывать Бэйла, то вы должны понимать, что он будет стоить как две трети Криштиану Роналду", - заявил пресс-секретарь William Hill.

Весьма неплохая инвестиция, нужно признать.

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В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид) Ла Лига вТренде
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