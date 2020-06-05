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Роскошная жизнь: Как живет Диего Марадона - ВИДЕО

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Новое видео от Фолстена

Роскошная жизнь: Как живет Диего Марадона - ВИДЕО
Новина українською

Всем привет!

В своем новом видео из рубрики "Роскошная жизнь футболистов" Фолстен расскажет о жизни Диего Армандо Марадоны, легендарного аргентинского футболиста, которого частенько сравнивают с нынешними звездами футбола — Месси, Роналду, Неймаром и так далее.

Во времена игровой карьеры Марадону сравнивали с Пеле, но согласитесь, что такой Диего — один. В этом ролике вы узнаете о личной жизни Марадоны, его детях, семье, машинах, домах, увлечениях и зависимости, друзьях и о том, сколько зарабатывает Марадона.

Приятного просмотра!

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В статье: Диего Марадона Фолстен
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