Роскошная жизнь: Как живет Диего Марадона - ВИДЕО

Всем привет!

В своем новом видео из рубрики "Роскошная жизнь футболистов" Фолстен расскажет о жизни Диего Армандо Марадоны, легендарного аргентинского футболиста, которого частенько сравнивают с нынешними звездами футбола — Месси, Роналду, Неймаром и так далее.

Во времена игровой карьеры Марадону сравнивали с Пеле, но согласитесь, что такой Диего — один. В этом ролике вы узнаете о личной жизни Марадоны, его детях, семье, машинах, домах, увлечениях и зависимости, друзьях и о том, сколько зарабатывает Марадона.

Приятного просмотра!