Полузащитник Баварии победил гастрит и накачал удивительную мускулатуру. ФОТО
Помогла диета.
Удивительная трансформация Леона Горецки – одна из самых заметных тем первых туров Бундеслиги после возвращения из карантина.
Ранее клуб открещивался от особых причин таких изменений, ссылаясь на то, что все дело в постоянных тренировках на самоизоляции.
Но на деле все куда сложнее и одним тренажерным залом не ограничивается.
Как признается сам футболист, из-за его любви к вредной пище у него диагностировали гастрит.
Спортсмен сел на жесткую диету, исключив из рациона жирную пищу + орехи и продукты с глютеном.
Это дало эффект – Леон стал пропускать меньше из-за мышечных повреждений.
Также Горецка клянется, что именно изменение рациона повлияло на его мускулатуру.
Справившись с болезнью желудка, игрок смог активнее набрать мышечную массу.
По его словам, он давно хотел стать сильнее, чтобы чувствовать себя увереннее в физической борьбе, которая крайне важна для центрального полузащитника.
Что ж, у него это получилось.