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Полузащитник Баварии победил гастрит и накачал удивительную мускулатуру. ФОТО

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(2 голосов)

Помогла диета.

Полузащитник Баварии победил гастрит и накачал удивительную мускулатуру. ФОТО
UA-Футбол
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Удивительная трансформация Леона Горецки – одна из самых заметных тем первых туров Бундеслиги после возвращения из карантина.

Ранее клуб открещивался от особых причин таких изменений, ссылаясь на то, что все дело в постоянных тренировках на самоизоляции.

Но на деле все куда сложнее и одним тренажерным залом не ограничивается.

Полузащитник Баварии победил гастрит и накачал удивительную мускулатуру. ФОТО - изображение 1

Как признается сам футболист, из-за его любви к вредной пище у него диагностировали гастрит.

Спортсмен сел на жесткую диету, исключив из рациона жирную пищу + орехи и продукты с глютеном.

Это дало эффект – Леон стал пропускать меньше из-за мышечных повреждений.

Полузащитник Баварии победил гастрит и накачал удивительную мускулатуру. ФОТО - изображение 2

Также Горецка клянется, что именно изменение рациона повлияло на его мускулатуру.

Справившись с болезнью желудка, игрок смог активнее набрать мышечную массу.

По его словам, он давно хотел стать сильнее, чтобы чувствовать себя увереннее в физической борьбе, которая крайне важна для центрального полузащитника.

Полузащитник Баварии победил гастрит и накачал удивительную мускулатуру. ФОТО - изображение 3

Что ж, у него это получилось.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Бундеслига Леон Горецка вТренде
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Комментарии (1)
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absurdlight (Kiev)
07.06.2020 в 13:48
Мюнхенские донеры - они такие. Слезть с них нелегко))
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