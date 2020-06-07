Полузащитник Баварии победил гастрит и накачал удивительную мускулатуру. ФОТО

Удивительная трансформация Леона Горецки – одна из самых заметных тем первых туров Бундеслиги после возвращения из карантина.

Ранее клуб открещивался от особых причин таких изменений, ссылаясь на то, что все дело в постоянных тренировках на самоизоляции.

Но на деле все куда сложнее и одним тренажерным залом не ограничивается.

Как признается сам футболист, из-за его любви к вредной пище у него диагностировали гастрит.

Спортсмен сел на жесткую диету, исключив из рациона жирную пищу + орехи и продукты с глютеном.

Это дало эффект – Леон стал пропускать меньше из-за мышечных повреждений.

Также Горецка клянется, что именно изменение рациона повлияло на его мускулатуру.

Справившись с болезнью желудка, игрок смог активнее набрать мышечную массу.

По его словам, он давно хотел стать сильнее, чтобы чувствовать себя увереннее в физической борьбе, которая крайне важна для центрального полузащитника.

Что ж, у него это получилось.