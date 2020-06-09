Тарзан из джунглей. Серхио Рамос шокирует фанатов своим образом после карантина. ФОТО
В шоке даже Ла Лига.
Футбол в Испании возвращается уже очень скоро.
Первые тренировки клубов после карантина взорвали социальные сети непривычными образами футболистов.
Кто-то сменил прическу, кто-то прибавил в мускулатуре, а кто-то – в объеме талии.
Серхио Рамос, кажется, пережидал период карантина на необитаемом острове.
Капитан "Реала" и так отличался любовью к густой растительности на лице.
Но на этот раз образ получился впечатляющим даже по его меркам.
Футболист поделился ярким фото в своем инстаграме, где тут же собрал охапку "комплиментов".
Официальная страница Ла Лиги сравнила игрока с Тарзаном, а известный норвежский футболист Мортен Гамст Педерсен – с героем Тома Хэнкса в фильме "Изгой".
Действительно – похож.