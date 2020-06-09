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Тарзан из джунглей. Серхио Рамос шокирует фанатов своим образом после карантина. ФОТО

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В шоке даже Ла Лига.

Тарзан из джунглей. Серхио Рамос шокирует фанатов своим образом после карантина. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Футбол в Испании возвращается уже очень скоро.

Первые тренировки клубов после карантина взорвали социальные сети непривычными образами футболистов.

Кто-то сменил прическу, кто-то прибавил в мускулатуре, а кто-то – в объеме талии.

Серхио Рамос, кажется, пережидал период карантина на необитаемом острове.

Капитан "Реала" и так отличался любовью к густой растительности на лице.

Но на этот раз образ получился впечатляющим даже по его меркам.

Футболист поделился ярким фото в своем инстаграме, где тут же собрал охапку "комплиментов".

Официальная страница Ла Лиги сравнила игрока с Тарзаном, а известный норвежский футболист Мортен Гамст Педерсен – с героем Тома Хэнкса в фильме "Изгой".

Vitamina D

Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos)

Действительно – похож.

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид) Ла Лига вТренде
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