Ел как хрюшка. Звездный защитник Ювентуса опозорился на весь интернет. ВИДЕО
Хотя и оперативно исправился.
Футболисты – ребята простые.
В теплой мужской компании можно не думать о манерах и позволить себе быть немного хрюшкой.
Но нужно помнить, что всегда может найтись кто-то с включенной камерой.
Именно в такую ситуацию попал защитник "Ювентуса" Маттейс Де Лигт.
Хуан Куадрадо снял на видео, как голландец жадно поедает свой обед в столовой клуба.
Видео тут же облетело интернет, осев в разнообразных пабликах.
Этого позора не стерпела девушка игрока.
Аннеки тут же прописала своему бойфренду по первое число и опубликовала видео, где Маттейс кушает по всем правилам хорошего тона.
Теперь совсем другое дело.
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