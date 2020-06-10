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Ел как хрюшка. Звездный защитник Ювентуса опозорился на весь интернет. ВИДЕО

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Хотя и оперативно исправился.

Ел как хрюшка. Звездный защитник Ювентуса опозорился на весь интернет. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Футболисты – ребята простые.

В теплой мужской компании можно не думать о манерах и позволить себе быть немного хрюшкой.

Но нужно помнить, что всегда может найтись кто-то с включенной камерой.

Именно в такую ситуацию попал защитник "Ювентуса" Маттейс Де Лигт.

Хуан Куадрадо снял на видео, как голландец жадно поедает свой обед в столовой клуба.

Видео тут же облетело интернет, осев в разнообразных пабликах.

Этого позора не стерпела девушка игрока.

Аннеки тут же прописала своему бойфренду по первое число и опубликовала видео, где Маттейс кушает по всем правилам хорошего тона.

Теперь совсем другое дело.

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В статье: Серия А Матейс де Лигт вТренде Ювентус
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