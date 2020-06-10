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Месси, Суарес, Рамос и украинская певица Зозуля снялись в новом клипе Энрике Иглесиаса. ВИДЕО

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Куча отсылок.

Месси, Суарес, Рамос и украинская певица Зозуля снялись в новом клипе Энрике Иглесиаса. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Кумир всех девушек из начала нулевых – Энрике Иглесиас – переживает второй пик в карьере.

Испанец записывает композиции с известными исполнителями и песни разлетаются как горячие пирожки.

Новый хит – трек Fútbol y Rumba в сотрудничестве с пуэрториканцем Эммануэлем Газми Сантьяго или просто Anuel AA.

Жизнерадостный клип о футболе и румбе (как неожиданно) наполнен кучей отсылок.

В камео появляются звезды "Реала" и "Барселоны" Серхио Рамос, Луис Суарес и Лео Месси, легенда НБА Шакил О’Нил, а также множество музыкальных знаменитостей, среди которых оказалась и украинская певица Василина Зозуля (на отрезке 1,27-1,47).

Всего за несколько дней клип перемахнул планку в 100 миллионов просмотров и собрал кучу восторженных отзывов.

Получилось действительно очень задорно.

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В статье: Серхио Рамос Лионель Месси Луис Суарес Барселона Реал (Мадрид) Ла Лига вТренде
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