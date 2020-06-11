Красотка дня. Роскошная девушка молодой звезды Шахтера. ФОТО
Перспективы в этой паре зашкаливают.
Карьера Анатолия Трубина развивается очень стремительно.
Год назад, в 17 лет, голкипер дебютировал в рамке ворот "Шахтера", а сейчас им интересуются большие европейские клубы.
Все отлично у футболиста и на личном фронте.
Игрок встречается с очаровательной моделью Мариной, которая старше его на год.
Сейчас красотка участвует в онлайн-голосовании конкурса "Мисс Украина Вселенная 2020" и мечтает покорить большие подиумы.
А в свободное время радует своих поклонников эффектными фото в социальных сетях.
Ведь социальные сети для модели – лучшее портфолио.
Красуня дня. Розкішна дівчина молодої зірки Шахтаря ⠀ Кар'єра Анатолія Трубіна розвивається дуже стрімко. Рік тому, в 17 років, голкіпер дебютував в рамці воріт "Шахтаря", а зараз їм цікавляться великі європейські клуби. ⠀ Все відмінно у футболіста і на особистому фронті. Гравець зустрічається з чарівною моделлю Мариною, яка старша за нього на рік. ⠀ Зараз красуня бере участь в онлайн-голосуванні конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2020" та мріє підкорити великі подіуми. А у вільний час радує своїх шанувальників ефектними фото в соціальних мережах. ⠀ Адже соціальні мережі для моделі - найкраще портфоліо. ⠀ #упл #юафутбол #шахтар #трубін #українськікрасуні #футбольнакраса #українськідівчата