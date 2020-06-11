Красотка дня. Роскошная девушка молодой звезды Шахтера. ФОТО

Карьера Анатолия Трубина развивается очень стремительно.

Год назад, в 17 лет, голкипер дебютировал в рамке ворот "Шахтера", а сейчас им интересуются большие европейские клубы.

Все отлично у футболиста и на личном фронте.

Игрок встречается с очаровательной моделью Мариной, которая старше его на год.

Сейчас красотка участвует в онлайн-голосовании конкурса "Мисс Украина Вселенная 2020" и мечтает покорить большие подиумы.

А в свободное время радует своих поклонников эффектными фото в социальных сетях.

Ведь социальные сети для модели – лучшее портфолио.