  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Красотка дня. Роскошная девушка молодой звезды Шахтера. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Перспективы в этой паре зашкаливают.

Красотка дня. Роскошная девушка молодой звезды Шахтера. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Карьера Анатолия Трубина развивается очень стремительно.

Год назад, в 17 лет, голкипер дебютировал в рамке ворот "Шахтера", а сейчас им интересуются большие европейские клубы.

Все отлично у футболиста и на личном фронте.

Игрок встречается с очаровательной моделью Мариной, которая старше его на год.

Сейчас красотка участвует в онлайн-голосовании конкурса "Мисс Украина Вселенная 2020" и мечтает покорить большие подиумы.

А в свободное время радует своих поклонников эффектными фото в социальных сетях.

Ведь социальные сети для модели – лучшее портфолио.

Красуня дня. Розкішна дівчина молодої зірки Шахтаря ⠀ Кар'єра Анатолія Трубіна розвивається дуже стрімко. Рік тому, в 17 років, голкіпер дебютував в рамці воріт "Шахтаря", а зараз їм цікавляться великі європейські клуби. ⠀ Все відмінно у футболіста і на особистому фронті. Гравець зустрічається з чарівною моделлю Мариною, яка старша за нього на рік. ⠀ Зараз красуня бере участь в онлайн-голосуванні конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2020" та мріє підкорити великі подіуми. А у вільний час радує своїх шанувальників ефектними фото в соціальних мережах. ⠀ Адже соціальні мережі для моделі - найкраще портфоліо. ⠀ #упл #юафутбол #шахтар #трубін #українськікрасуні #футбольнакраса #українськідівчата

Публикация от UA-FOOTBALL (@uafootball_top)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украинская Премьер-лига вТренде Шахтер Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...