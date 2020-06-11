Физрук или современный специалист? Рейтинг стильности всех украинских тренеров. ФОТО

Современный спорт уже давно неразрывно связан с такими понятиями, как стиль и позиционирование. В большинстве лиг не первый год идет борьба за внешний облик спортсменов и всех непосредственных участников спортивных мероприятий. В главной баскетбольной лиге планеты НБА еще в начале нулевых ввели строгий дресс-код: в спортивном могут находиться только игроки на скамейке запасных. Травмированные, находящиеся вне заявки на матч, тренеры и прочий персонал обязаны быть в костюмах. Как итог – лига активно развивается, став куда более привлекательным продуктом, перестав выглядеть как тусовка гангста-реперов из 90-х.

В футбольных ТОП-чемпионатах работают те же законы. Все чаще клубы заключают спонсорские контракты с модными брендами, которые заботятся о том, чтобы команда и все причастные выглядели на все сто процентов. В других клубах та же роль возлагается на технических спонсоров, которые помимо непосредственно спортивной экипировки, обеспечивают игроков и тренеров также одеждой для официальных событий. Недаром у гигантов индустрии, вроде Nike, Adadas или Puma, уже давно есть не только спортивный ассортимент, но и одежда в стиле "кэжуал" или даже "деловой".

Тренеров это касается в первую очередь. Футболисты могут приехать на игру в костюмах, но потом все же переодеваются в форму – а вот их наставники должны всегда выглядеть презентабельно. Уже никто не хочет ассоциировать тренеров со спортивными костюмами. Исключения делаются только для совсем уж неисправимых представителей "старой школы", вроде Маурицио Сарри. В остальном, будь то Хосеп Гвардиола, Антонио Конте или Зинедин Зидан – тренер обязан соответствовать образу профессионала своего дела, а не учителя физкультуры 3-Б класса. На тренировках или в повседневной жизни можно одеваться как душе угодно. Но во время матчей ты являешься официальным представителем клуба, а потому твой образ должен соответствовать.

Украинской Премьер-Лиге пока далеко до статуса ТОП-чемпионата – но стремиться нужно к лучшему и позиционировать себя также нужно как солидный турнир. Потому есть смысл рассмотреть отношение к внешнему виду на примере тренеров всех команд УПЛ. Для удобства расставим всех в виде рейтинга, хотя держим в уме, что представления о прекрасном у всех разные, а потому вы в праве не согласиться и изложить свою позицию в комментариях.

10-е место: Игорь Климовский ("Олимпик"), Руслан Костышин ("Колос"), Юрий Максимов ("Ворскла")

Одно место, которое можно объединить в отдельную категорию "Не надо так", все три представителя которой – живое воплощение бессмертной классики спортивного стиля. У клубов есть фирменные спортивные костюмы с логотипами? Отлично, это хороший вариант для тренировочного процесса. Однако, как уже было сказано выше, во время матча тренер является представителем клуба, а не кружка по интересам. А потому такие наряды можно оставить для похода за хлебом.

9-е место: Александр Рябоконь ("Десна")

На первый взгляд, это еще один кандидат в предыдущую категорию. Но у наставника "Десны" есть оправдание – он уже вовсю тренировал тогда, когда все остальные "ребята" еще активно бегали. И даже Максимова, несмотря на не такую уж большую разницу в возрасте (5 лет), Рябоконь еще успел потренировать в "Борисфене". А потому в масштабах нашего футбола выглядит реликтом времени и культурным достоянием, которое логично сохранять в оригинальном виде.

8-е место: Владимир Шаран ("Александрия")

Еще один выходец "оттуда", отличающийся непритязательным стилем твоего дядюшки, приехавшего отдохнуть на даче. Однако, здесь есть существенные отличия. Все многочисленные футболки-поло Владимира Богдановича являются продуктом разных брендов, а не стандартной клубной экипировкой. Это говорит о том, что человек все же имеет свой стиль и сам занимается комплектацией гардероба, а не натягивает то, что валяется в клубной раздевалке. Это уже хорошо.

7-е место: Алексей Михайличенко ("Динамо")

Здесь происходит небольшой скачок, поскольку в сравнении с предыдущими представителями этого рейтинга, Алексея Александровича нельзя назвать совсем уж "колхозником". Его как раз регулярно можно увидеть в строгих костюмах. Но сам по себе строгий костюм – не равно стиль. Михайличенко в своем образе мог бы стать главным модником 90-х (как и был), но в 2020-м он со своими голубыми рубашками скорее похож на депутата райсовета – дресс-код соблюден и спасибо.

6-е место: Роман Санжар ("Карпаты")

Идейный наследник Хосепа Гвариолы в деле популяризации кардиганов. И сравнение с едва ли не главной иконой стиля в тренерском деле должно было бы тянуть на что-то большее, чем 6-е место – вот только, в отличие от кардиганов Пепа, кардиганы Санжара с высоким воротом вышли из моды где-то в начале 2000-х. Но это уже не спортивный костюм и не дефолтное поло, что уже не может не радовать. Людей в спортивных костюмах или поло целый вагон, и они все выглядят одинаково. Стиль Санжара специфический, но узнаваемый.

5-е место: Александр Бабич ("Мариуполь")

Не будем критиковать тренеров за желание упаковать себя в теплый пуховик и спортивный костюм зимой – так поступает 90% наших специалистов, что делает бесполезной саму идею этого материала. А вот когда есть такая возможность, наставник "Мариуполя" демонстрирует все разнообразие своего гардероба, параллельно давая уроки коллеге из "Динамо": если взять белую рубашку и совместить ее с кардиганом или курткой в стиле "Харрингтон" - можно одним махом переместиться во времени на пару-тройку десятилетий. Да и в поло его тоже можно увидеть, но вся суть здесь в том, чтобы это была часть гардероба, а не весь гардероб.

4-е место: Егише Меликян ("Львов")

Пожалуй, самый колоритный персонаж в этом рейтинге и в тренерском цехе соответственно. Главный тренер "Львова" крайне трепетно относиться к своему стилю, хотя порой и перегибает палку. Но это можно списать на горячую армянскую кровь. Наблюдать за его образами всегда крайне любопытно. Порой он даже слегка пугает, когда выглядит словно Дон Карлеоне. Но в общем и целом Меликян выглядит весьма органично и многим нашим тренерам стоило бы поучиться у него следить за своим внешним видом.

3-е место: Виктор Скрипник ("Заря")

Возможно, это следствие длительного проживания в Германии и впитывания местного менталитета – но наставник "Зари" всегда выглядит крайне аккуратно у кромки поля. Это как раз то, о чем шла речь в предыдущем пункте. Скрипник действительно следит за своим внешним видом, но делает это без перегиба, взвешенно и лаконично. Его костюмы современные и стильные, а строгие образы он постоянно разбавляет какими-то деталями, вроде кроссовок. На выходе получается очень солидный образ современного европейского коуча.

2-е место: Луиш Каштру ("Шахтер")

Место Луиша Каштру среди лидеров этого рейтинга вряд ли кого-то удивляет. В "Шахтере" делают большой акцент на том, чтобы тренер выглядел по-европейски. И если Мирче Луческу позволили некоторые вольности, то Фонсека и Каштру строго следуют дресс-коду, согласно которому тренер всегда должен быть в костюме (само собой, стильном и элегантном). Нынешний наставник "горняков" все же проявляет больше вольностей. Взять хотя бы нынешний образ с бородой и белыми кроссовками под брюки и рубашку. Если бы он к такому образу пришел раньше – был бы выше, а так все эти костюмы как-то скучноваты, хотя по стилю к ним и не придраться.

1-е место: Дмитрий Михайленко ("Днепр-1")

Неудивительно, что тренеры "новой волны" находятся в этом рейтинге выше – они просто заметно современнее в своих взглядах и больше внимания уделяют своему внешнему виду. Не нужно фонтанировать эпатажем, как это делают некоторые футболисты в свободное время. Необходимо просто понимать свой типаж и правильно с ним работать. Дмитрий Михайленко почти идеально демонстрирует, как это нужно делать. Он осознает, что его фактура долговязого графа Дракулы сама по себе весьма заметная, а потому остается только дополнить ее водолазками и шарфами под горло (что ему идет больше, чем низкому Санжару). Да и на тренировке, в спортивным костюме (где ему и место) Дмитрий дает немного рок-н-ролла. Как говориться, все гениальное – просто.