Красотка дня. Очаровательная модель из Луцка, покорившая грузинского легионера УПЛ. ФОТО
Повезло Александру Кобахидзе.
Александр Кобахидзе имеет большой опыт выступлений в украинской Премьер-Лиге.
Только в январе этого года грузин покинул Украину и вернулся на родину.
Вместе с ним в Тбилиси перебралась и его супруга Ольга.
Девушка родом с Западной Украины и с футболистом познакомилась во время выступлений Сандро за "Волынь".
С тех пор пара вместе уже пять лет, а два года назад сыграли свадьбу.
Красотка работает моделью, хотя в данный момент больше времени посвящает воспитанию дочери.
Ну и заодно развивает свой модный онлайн-магазин.
А в свободное время радует 80 тысяч своих поклонников в инстаграме новыми фото.
Он-лайн шоппинг Спасибо вам за активность в прошлом посте и ответы. Значит быть таким мини видео разборам. Сегодня хочу начать с тонкостей покупок он-лайн перед тем как перейти к первым разборам. Почему? Потому что ни раз сталкивалась, когда человек недоволен покупкой, но не принимает тот факт, что частично это по его же вине и бывает. Хотя брать на себя ответственность не очень люди спешат и не только в шопинге Итак то чем я руководствуюсь выбирая очередную вещь в инете: помню, что фото обрабатываются в 99% случаев и цвет может немного отличаться вживую. Ярче, контрастней, интересней! Прошу фото «в реале» при обычном комнатном/дневном свете, если такое имеется. всегда абсолютно всегда вещь показывают только в выгодном ракурсе! И на модели она будет сидеть идеально. За это модели и платят Больше доверяю фоткам, которые не сильно безупречно вылизаны фотошопом, хотя они менее продаваемы и привлекательны, зато реальны! никогда не жду, что вещь точно так же ляжет и на мне, адекватно оцениваю свою фигуру, ее особенности, фасон вещи и прикидываю как это будет смотреться на мне. отдаю предпочтение тем магазинам, которые подгоняют вещь под клиента. Шансы, что сядет идеально увеличиваются в геометрической прогрессии! Например, недавно я купила стандартную Xs, везде село идеально кроме груди итог, деньги на ветер, жаба меня чуть не задавиламне надо вещь где верх сшит как М/L, а низ Xs/S. Так на поток никто не делает! Несу ответственность за то что выбрала сама. Все таки предъявить магазину, что к примеру штаны на мне сидят не так как на модели-это глупость высшей меры думаю можно предьявить за качество отшива, херовую ткань, что не уложились в обещанные сроки изготовления, поздно отправили или, к примеру, забыли о моем заказе(да да и такое у меня было, две недели ждала просто так) Как итог да, рисков много, но как по мне, все таки плюсов такой покупки больше! О плюсах тоже поговорим У Вас какие чаще всего проколы с интернет шопингом? Всегда ли виноват магазин? Или только позитивный опыт? Будет статистика для меня в @nook_line !
Уже запаслась десятком купальников и очень жду лето все планы улететь греть жопку пока провалились с треском, поэтому у меня официально начинается ломка не, ну Новый Год закончился и самое время писать тексты на тему «лето, где ты Я-человек, который никогда не понимал зачем краситься на пляж или к бассейну. Вопрос, какой леший меня дыбанул по голове и я здесь при параде. Мда, вот вам доказательство того, что у меня как у простого смертного бывают помутнения рассудка. Каюсь Зато у меня есть фотка, где я чика в купальнике, а не моську картошку надо закрыть очками и типа это образ такой для фото Мамаситы, вот вам самый удобный купальник на ГВ @monro.store и не за все деньги мира не реклама, я просто благодарный покупатель, ценю когда толком и качественно...ну и «зажать» уже давно не моя тема