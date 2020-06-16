Красотка дня. Очаровательная модель из Луцка, покорившая грузинского легионера УПЛ. ФОТО

Александр Кобахидзе имеет большой опыт выступлений в украинской Премьер-Лиге.

Только в январе этого года грузин покинул Украину и вернулся на родину.

Вместе с ним в Тбилиси перебралась и его супруга Ольга.

Девушка родом с Западной Украины и с футболистом познакомилась во время выступлений Сандро за "Волынь".

С тех пор пара вместе уже пять лет, а два года назад сыграли свадьбу.

Красотка работает моделью, хотя в данный момент больше времени посвящает воспитанию дочери.

Ну и заодно развивает свой модный онлайн-магазин.

А в свободное время радует 80 тысяч своих поклонников в инстаграме новыми фото.