Потрясающая жена футболиста Мариуполя легко отрывает своего мужа от земли. ВИДЕО
Великолепная физическая форма.
Полузащитник "Мариуполя" Павел Полегенько уже успел восстановиться после травмы и сыграть в матче с "Ворсклой".
Физическими кондициями футболиста занималась его вторая половинка.
Жена игроки Анна впечатляет своей физической формой.
Девушка занимается спортом не только для красивых фото в купальнике, но и может показать класс, если нужно.
Ну и фото в купальнике тоже, нужно признать, получаются отличные.
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Комментарии (1)
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белорус (Киев)
18.06.2020 в 14:42
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