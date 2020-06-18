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Потрясающая жена футболиста Мариуполя легко отрывает своего мужа от земли. ВИДЕО

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(1 голосов)

Великолепная физическая форма.

Потрясающая жена футболиста Мариуполя легко отрывает своего мужа от земли. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Мариуполя" Павел Полегенько уже успел восстановиться после травмы и сыграть в матче с "Ворсклой".

Физическими кондициями футболиста занималась его вторая половинка.

Жена игроки Анна впечатляет своей физической формой.

Девушка занимается спортом не только для красивых фото в купальнике, но и может показать класс, если нужно.

Ну и фото в купальнике тоже, нужно признать, получаются отличные.

Публикация от Ретушер ???????????????? ???????? (@__anna__li)

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В статье: Павел Полегенько Украинская Премьер-лига Мариуполь вТренде
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Комментарии (1)
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белорус (Киев)
18.06.2020 в 14:42
Кожа, да кости. Бррр, неприятно смотреть. Баба должна быть такой, чтоб было за что подержаться.
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