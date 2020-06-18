Потрясающая жена футболиста Мариуполя легко отрывает своего мужа от земли. ВИДЕО

Полузащитник "Мариуполя" Павел Полегенько уже успел восстановиться после травмы и сыграть в матче с "Ворсклой".

Физическими кондициями футболиста занималась его вторая половинка.

Жена игроки Анна впечатляет своей физической формой.

Девушка занимается спортом не только для красивых фото в купальнике, но и может показать класс, если нужно.

Ну и фото в купальнике тоже, нужно признать, получаются отличные.