Накануне игры с Тоттенхэмом у Поля Погба изъяли его Ролл-Ройс. ФОТО

Сезон для Поля Погба складывается далеко не лучшим образом.

Футболист весь год боролся с травмами, конфликтовал с руководством и грозился уйти.

Но сейчас француз все же здоров и кажется даже помирился с руководством клуба.

И вот фанаты уже предвкушают долгожданное появление на поле звездой пары Погба-Фернандеш.

Однако, у самого Поля все продолжает идти наперекосяк.

Накануне матча с "Тоттенхэмом" игрок лишился своего авто.

У футболиста изъяли его Rolls-Royce Wraith Black Badge, когда он ехал по одной из трасс графства Чешир.

Оказалось, что у авто до сих пор французские номера, хотя по закону после 6 месяцев в Великобритании их необходимо заменить на местные.

Впрочем, штраф за этот проступок не слишком ударит по карману футболиста, а вернуть свой "Роллс" он сможет уже через неделю.

Тем не менее, ситуация неприятная и явно настроение не повышающая.