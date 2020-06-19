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Накануне игры с Тоттенхэмом у Поля Погба изъяли его Ролл-Ройс. ФОТО

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Беда за бедой.

Накануне игры с Тоттенхэмом у Поля Погба изъяли его Ролл-Ройс. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Сезон для Поля Погба складывается далеко не лучшим образом.

Футболист весь год боролся с травмами, конфликтовал с руководством и грозился уйти.

Но сейчас француз все же здоров и кажется даже помирился с руководством клуба.

И вот фанаты уже предвкушают долгожданное появление на поле звездой пары Погба-Фернандеш.

Однако, у самого Поля все продолжает идти наперекосяк.

Накануне матча с "Тоттенхэмом" игрок лишился своего авто.

У футболиста изъяли его Rolls-Royce Wraith Black Badge, когда он ехал по одной из трасс графства Чешир.

Накануне игры с Тоттенхэмом у Поля Погба изъяли его Ролл-Ройс. ФОТО - изображение 1

Оказалось, что у авто до сих пор французские номера, хотя по закону после 6 месяцев в Великобритании их необходимо заменить на местные.

Впрочем, штраф за этот проступок не слишком ударит по карману футболиста, а вернуть свой "Роллс" он сможет уже через неделю.

Тем не менее, ситуация неприятная и явно настроение не повышающая.

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В статье: Поль Погба Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед вТренде
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