Красотка дня. Прелестная эстонская модель, прибывшая покорять Чернигов. ФОТО
Вторая половинка Йоонаса Тамма.
Йоонас Тамм перебрался в Украину только в январе, но уже стал игроком основной обоймы "Десны".
Вместе с футболистом в Чернигов переехала его вторая половинка.
Мерил – известная личность в Эстонии.
С 2014-го года девушка ведет свой блог о моде, который быстро стал одним из самым популярных в стране.
Также красотка закончила Лундский университет в Швеции по специальности социология и говорит на четырех языках (эстонский, английский, шведский, немецкий).
Поздний старт после зимней паузы и последующий карантин не позволили Мерил насладиться игрой Йоонаса с трибун.
Но девушка уже активно обживается в Чернигове и ищет красивые места для фото в своих соцсетях.