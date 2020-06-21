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Красотка дня. Прелестная эстонская модель, прибывшая покорять Чернигов. ФОТО

Новости
(2 голосов)

Вторая половинка Йоонаса Тамма.

Красотка дня. Прелестная эстонская модель, прибывшая покорять Чернигов. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Йоонас Тамм перебрался в Украину только в январе, но уже стал игроком основной обоймы "Десны".

Вместе с футболистом в Чернигов переехала его вторая половинка.

Мерил – известная личность в Эстонии.

Kiev treated us well

Публикация от Joonas Tamm (@joonastamm)

С 2014-го года девушка ведет свой блог о моде, который быстро стал одним из самым популярных в стране.

Также красотка закончила Лундский университет в Швеции по специальности социология и говорит на четырех языках (эстонский, английский, шведский, немецкий).

Поздний старт после зимней паузы и последующий карантин не позволили Мерил насладиться игрой Йоонаса с трибун.

Но девушка уже активно обживается в Чернигове и ищет красивые места для фото в своих соцсетях.

The go-to look these days

Публикация от Meryl Mägi (@merylmgi)

Heatwave appropriate

Публикация от Meryl Mägi (@merylmgi)

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В статье: Десна (Чернигов) Украинская Премьер-лига вТренде Йоонас Тамм
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Комментарии (4)
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Serega1111 (Киев)
21.06.2020 в 14:59
При-игоди-итца
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0
0
Tenma7 (Чернигов)
21.06.2020 в 14:51
В Чернигове множество красивых мест. Но судя по ее фото она приехала покорять полуржавые заборы и подворотни.
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0
0
Plagin (Prad)
21.06.2020 в 14:23
Что-то не видно стадиона, на котором Десна собралась Лигу Чемпионов принимать.
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
21.06.2020 в 12:35
Эпичные фото. На фоне мусорки почему нет?
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+2
-1


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