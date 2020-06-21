Красотка дня. Прелестная эстонская модель, прибывшая покорять Чернигов. ФОТО

Йоонас Тамм перебрался в Украину только в январе, но уже стал игроком основной обоймы "Десны".

Вместе с футболистом в Чернигов переехала его вторая половинка.

Мерил – известная личность в Эстонии.

С 2014-го года девушка ведет свой блог о моде, который быстро стал одним из самым популярных в стране.

Также красотка закончила Лундский университет в Швеции по специальности социология и говорит на четырех языках (эстонский, английский, шведский, немецкий).

Поздний старт после зимней паузы и последующий карантин не позволили Мерил насладиться игрой Йоонаса с трибун.

Но девушка уже активно обживается в Чернигове и ищет красивые места для фото в своих соцсетях.