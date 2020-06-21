Жерсон Родригес начал встречаться с украинской теннисисткой, которую связывали с Зинченко. ФОТО

Вчера Жерсон Родригес праздновал 25-й день рождения.

После сложного периода в "Динамо", футболист перезапускает карьеру в Турции и уже привлек внимание "Монако".

Тем не менее, кажется, игрок еще не разорвал всех связей с Украиной.

Свой день рождения Жерсон отпраздновал в компании теннисистки Ольги Янчук.

Красотку ранее связывали со звездой «Манчестер Сити» Александром Зинченко и даже хоили слухи про любовный треугольник с ним и Владой Седан.

Однако, сейчас Саша уже забыть, но с футболом Ольга сохраняет крайне тесные отношения.

Блондинка уже оставила крайне трогательное послание к спортсмену.

Кажется, Жерсон уже встал на путь Тете, Хочолавы и других легионеров, которые не устояли перед украинскими красотками.