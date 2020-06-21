Жерсон Родригес начал встречаться с украинской теннисисткой, которую связывали с Зинченко. ФОТО
Запутанная история.
Вчера Жерсон Родригес праздновал 25-й день рождения.
После сложного периода в "Динамо", футболист перезапускает карьеру в Турции и уже привлек внимание "Монако".
Тем не менее, кажется, игрок еще не разорвал всех связей с Украиной.
Свой день рождения Жерсон отпраздновал в компании теннисистки Ольги Янчук.
Красотку ранее связывали со звездой «Манчестер Сити» Александром Зинченко и даже хоили слухи про любовный треугольник с ним и Владой Седан.
Однако, сейчас Саша уже забыть, но с футболом Ольга сохраняет крайне тесные отношения.
Блондинка уже оставила крайне трогательное послание к спортсмену.
Кажется, Жерсон уже встал на путь Тете, Хочолавы и других легионеров, которые не устояли перед украинскими красотками.