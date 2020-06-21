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Жерсон Родригес начал встречаться с украинской теннисисткой, которую связывали с Зинченко. ФОТО

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(6 голосов)

Запутанная история.

Жерсон Родригес начал встречаться с украинской теннисисткой, которую связывали с Зинченко. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Вчера Жерсон Родригес праздновал 25-й день рождения.

После сложного периода в "Динамо", футболист перезапускает карьеру в Турции и уже привлек внимание "Монако".

Тем не менее, кажется, игрок еще не разорвал всех связей с Украиной.

Свой день рождения Жерсон отпраздновал в компании теннисистки Ольги Янчук.

Красотку ранее связывали со звездой «Манчестер Сити» Александром Зинченко и даже хоили слухи про любовный треугольник с ним и Владой Седан.

Однако, сейчас Саша уже забыть, но с футболом Ольга сохраняет крайне тесные отношения.

Блондинка уже оставила крайне трогательное послание к спортсмену.

Жерсон Родригес начал встречаться с украинской теннисисткой, которую связывали с Зинченко. ФОТО - изображение 1

Кажется, Жерсон уже встал на путь Тете, Хочолавы и других легионеров, которые не устояли перед украинскими красотками.

Meowwww

Публикация от Olga Ianchuk ???????? (@olgaianchuk)

Публикация от Olga Ianchuk ???????? (@olgaianchuk)

Sunday vibes

Публикация от Olga Ianchuk ???????? (@olgaianchuk)

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В статье: Динамо (Киев) Александр Зинченко Украинская Премьер-лига вТренде Жерсон Родригес
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(6 голосов)
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Комментарии (5)
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Просто Квашин (Харьков)
21.06.2020 в 16:28
До этого Родригес встречался с известным киевским геем "support"...
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Инспектор ( )
21.06.2020 в 16:14
Ольга – 25-летняя киевлянка, на данный момент занимает 687-е место рейтинга WTA. Не играет с сентября 2019 года.
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Виктор 2209 (Мехико)
21.06.2020 в 17:07
звезда),но не на теннисном корте скорее всего
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oda1979 (Запорожье)
21.06.2020 в 15:48
И в каком месте она теннисистка???
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royalstas (Вінниця)
21.06.2020 в 17:23
Наверное любит играть с мальчиками мячиками) И за мальчика с бабками готова по 3 сета отдаваться в любом месте.
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