Полузащитник ПСЖ поразил всех своим новым Феррари за 250 тысяч евро. ФОТО
Красиво жить не запретишь.
Французский сезон еще не полностью завершен.
Потому футболисты ПСЖ вернулись к тренировкам перед финальными матчами за внутренние кубки и плей-офф Лиги чемпионов.
Главным героем первой тренировки стал Леандро Паредес.
Аргентинец был за рулем шикарного Ferrari F8 Tributо.
Авто оценивают примерно в 250 тысяч евро.
Видимо, игрок решил сделать себе подарок в честь очередного чемпионского титула.
Выглядит весьма впечатляюще.
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