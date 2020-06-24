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Полузащитник ПСЖ поразил всех своим новым Феррари за 250 тысяч евро. ФОТО

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Красиво жить не запретишь.

Полузащитник ПСЖ поразил всех своим новым Феррари за 250 тысяч евро. ФОТО
UA-Футбол
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Французский сезон еще не полностью завершен.

Потому футболисты ПСЖ вернулись к тренировкам перед финальными матчами за внутренние кубки и плей-офф Лиги чемпионов.

Главным героем первой тренировки стал Леандро Паредес.

Полузащитник ПСЖ поразил всех своим новым Феррари за 250 тысяч евро. ФОТО - изображение 1

Аргентинец был за рулем шикарного Ferrari F8 Tributо.

Авто оценивают примерно в 250 тысяч евро.

Полузащитник ПСЖ поразил всех своим новым Феррари за 250 тысяч евро. ФОТО - изображение 2

Видимо, игрок решил сделать себе подарок в честь очередного чемпионского титула.

Выглядит весьма впечатляюще.

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В статье: Леандро Паредес ПСЖ вТренде
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