Жена Виталия Буяльского балует фанатов сексуальными снимками в купальнике. ФОТО

Виталий Буяльский проводит отменный сезон, являясь одним из лучших игроков "Динамо".

А его супруга уже вовсю готовится ко всем прелестям летней поры.

Жены футболистов особенно пострадали из-за карантина - ведь теперь нельзя слетать ни на Бали, ни хотя бы в Турцию.

Но можно надеяться на скорую нормализацию ситуации и выбирать эффектные фото для соцсетей.