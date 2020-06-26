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Жена Виталия Буяльского балует фанатов сексуальными снимками в купальнике. ФОТО

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(1 голосов)

Готовится к отпускам.

Жена Виталия Буяльского балует фанатов сексуальными снимками в купальнике. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Виталий Буяльский проводит отменный сезон, являясь одним из лучших игроков "Динамо".

А его супруга уже вовсю готовится ко всем прелестям летней поры.

Жены футболистов особенно пострадали из-за карантина - ведь теперь нельзя слетать ни на Бали, ни хотя бы в Турцию.

Но можно надеяться на скорую нормализацию ситуации и выбирать эффектные фото для соцсетей.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) Украинская Премьер-лига вТренде
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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
26.06.2020 в 18:06
корми худая
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Unselfish (Белая Церковь )
26.06.2020 в 17:31
Ох она и страшная на фото, особенно силиконовые губы. Жесть...
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.06.2020 в 16:34
Жінка хай радує самого Буяльського, а вболівальників порадують голи Буяльського.
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