Жена Виталия Буяльского балует фанатов сексуальными снимками в купальнике. ФОТО
Готовится к отпускам.
Виталий Буяльский проводит отменный сезон, являясь одним из лучших игроков "Динамо".
А его супруга уже вовсю готовится ко всем прелестям летней поры.
Жены футболистов особенно пострадали из-за карантина - ведь теперь нельзя слетать ни на Бали, ни хотя бы в Турцию.
Но можно надеяться на скорую нормализацию ситуации и выбирать эффектные фото для соцсетей.
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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
26.06.2020 в 18:06
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Unselfish (Белая Церковь )
26.06.2020 в 17:31
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.06.2020 в 16:34
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