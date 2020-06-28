Топовый французский арбитр выиграл выборы мэра в родном городке

42-летний Готье выиграл мэрские выборы в родном Байеле в провинции Норд. Население городка - около 15 тысяч человек. Футбольный арбитр набрал 50,3% голосов против 27,2% у действующего мэра, сообщает L’Equipe.

Готье целых 13 лет обслуживал матчи высшего дивизиона чемпионата Франции, и дважды (2009, 2011) признавался лучшим судьей лиги профсоюзом футболистов.

В общей сложности на счету Антони свыше 250 матчей в Лиге 1 и еще около 40 в еврокубках.

О политической программе арбитра известно мало, но сам он отсутствие опыта проблемой не считает. В недавнем интервью изданию 20 minutes он отметил, что «хоть в политике, хоть на матче «ПСЖ» - «Марсель» ты обязан выбрать четкий курс и следовать ему».