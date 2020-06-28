  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Топовый французский арбитр выиграл выборы мэра в родном городке

Новости
(3 голосов)

Антони Готье радикально сменил профессию

Топовый французский арбитр выиграл выборы мэра в родном городке
Новина українською

42-летний Готье выиграл мэрские выборы в родном Байеле в провинции Норд. Население городка - около 15 тысяч человек. Футбольный арбитр набрал 50,3% голосов против 27,2% у действующего мэра, сообщает L’Equipe.

Готье целых 13 лет обслуживал матчи высшего дивизиона чемпионата Франции, и дважды (2009, 2011) признавался лучшим судьей лиги профсоюзом футболистов.

В общей сложности на счету Антони свыше 250 матчей в Лиге 1 и еще около 40 в еврокубках.

О политической программе арбитра известно мало, но сам он отсутствие опыта проблемой не считает. В недавнем интервью изданию 20 minutes он отметил, что «хоть в политике, хоть на матче «ПСЖ» - «Марсель» ты обязан выбрать четкий курс и следовать ему».

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антони Готье Лига 1
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...