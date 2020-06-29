Джорджина Родригес продемонстрировала пышные формы и большое кольцо с бриллиантом на отдыхе. ФОТО
Новый виток в отношениях?
Мир постепенно начинает возвращаться к привычному ритму жизни после карантина.
Футболисты – не исключение.
После нескольких месяцев самоизоляции игроки позволяют себе немного приятных мелочей.
Особенно если есть возможность отправиться в круиз на собственной яхте.
Именно так поступил Криштиану Роналду со своей девушкой.
Пара отлично провела время, а Джорджина Родригес не упустила возможность взорвать социальные сети.
Красотка продемонстрировала на отдыхе не только пышные формы, но и массивное кольцо с бриллиантом.
Это породило новую волну слухов о помолвке пары.
Кажется, молодым людям нравиться будоражить общественность.
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