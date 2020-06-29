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Джорджина Родригес продемонстрировала пышные формы и большое кольцо с бриллиантом на отдыхе. ФОТО

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Новый виток в отношениях?

Джорджина Родригес продемонстрировала пышные формы и большое кольцо с бриллиантом на отдыхе. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Мир постепенно начинает возвращаться к привычному ритму жизни после карантина.

Футболисты – не исключение.

После нескольких месяцев самоизоляции игроки позволяют себе немного приятных мелочей.

Особенно если есть возможность отправиться в круиз на собственной яхте.

Именно так поступил Криштиану Роналду со своей девушкой.

Пара отлично провела время, а Джорджина Родригес не упустила возможность взорвать социальные сети.

Красотка продемонстрировала на отдыхе не только пышные формы, но и массивное кольцо с бриллиантом.

Это породило новую волну слухов о помолвке пары.

Кажется, молодым людям нравиться будоражить общественность.

Джорджина Родригес продемонстрировала пышные формы и большое кольцо с бриллиантом на отдыхе. ФОТО - изображение 1Джорджина Родригес продемонстрировала пышные формы и большое кольцо с бриллиантом на отдыхе. ФОТО - изображение 2Джорджина Родригес продемонстрировала пышные формы и большое кольцо с бриллиантом на отдыхе. ФОТО - изображение 3

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В статье: Криштиану Роналду Серия А вТренде Джорджина Родригес Ювентус
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