Маркус Рэшфорд стал героем Англии и подписал контракт с агентством Jay-Z. ФОТО

Маркус Рэшфорд стал одним из главных героев Англии во время карантина.

Правительство страны отказалось оплачивать обеды школьникам из малообеспеченных семей во время каникул.

Но молодой футболист МЮ вступился за детей, поднял общественность и таки выбил для них обеспечение на сумму более 100 миллионов фунтов для 1,3 миллионов детей.

Это серьезно подняло рейтинги игрока, что сразу же привлекло спонсоров.

На прошлой неделе стало известно, что Маркус стал клиентом агентства Roc Nation, которым управляет известный музыкальный исполнитель Jay-Z.

Впрочем, рэпер уже давно обхаживал спортсмена и даже свозил его в Майами зимой, где Рэшфорд отдыхал в компании Шакиры и Кевина Харта.

А недавние подвиги футболиста только порадовали его нового агента.

Jay-Z даже не скрывает, что его интересы распространяются далеко за пределы футбола.

Он хочет превратить Маркуса в крупного общественного деятеля и лидера мнений.

Roc Nation будет заниматься всеми аспектами внефутбольной жизни игрока.

Ждем Рэшфорда в числе кандидатов на пост президента через несколько лет?