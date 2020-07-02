  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Скромняга Клопп, мажор Фирмино. Супердорогие авто главных звезд Ливерпуля. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Какой же Клопп крутой!

Скромняга Клопп, мажор Фирмино. Супердорогие авто главных звезд Ливерпуля. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

"Ливерпуль" уже чемпион Англии и сегодня команда Юргена Клоппа будет отмечена чемпионским коридором от главных соперников в лице "Манчестер Сити".

Несмотря на целую россыпь звезд в составе, главной звездой клуба остается именно немецкий тренер.

Впрочем, сам Юрген себя таким не считает и ведет себя абсолютно не как звезда.

Это легко заметить хотя бы по его авто.

Уже давно известно, что в мире большого футбола автомобиль – это символ статуса.

Чем более крутым ты сам себя считаешь – тем дороже у тебя авто.

Но Клопп до сих пор ездит на тренировки и на матчи на скромном Opel Insignia, который в Британии оценивается примерно в 18 тысяч фунтов.

Скромняга Клопп, мажор Фирмино. Супердорогие авто главных звезд Ливерпуля. ФОТО - изображение 1

Это резко контрастирует с дорогущими суперкарами его подопечных.

Все главное трио в линии атаки мерсисайдцев не отказывает себе в комфортной езде.

Bentley Continental Садио Мане имеет ценник примерно в 150 тысяч фунтов.

Скромняга Клопп, мажор Фирмино. Супердорогие авто главных звезд Ливерпуля. ФОТО - изображение 2

Его коллега Мохаммед Салах отличился еще более дорогой моделью Bentley Continental GT за 160 тысяч фунтов.

Скромняга Клопп, мажор Фирмино. Супердорогие авто главных звезд Ливерпуля. ФОТО - изображение 3

Но самый шик у Роберто Фирмино, которого можно заметить за рулем Lamborghini Urus, цена на который колеблется в районе 250 тысяч фунтов.

Скромняга Клопп, мажор Фирмино. Супердорогие авто главных звезд Ливерпуля. ФОТО - изображение 4

Впрочем, Юрген Клопп вряд ли сильно комплексует по этому поводу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Английская Премьер-лига Ливерпуль Мохамед Салах Садио Мане Роберто Фирмино вТренде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...