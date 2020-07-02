Скромняга Клопп, мажор Фирмино. Супердорогие авто главных звезд Ливерпуля. ФОТО

"Ливерпуль" уже чемпион Англии и сегодня команда Юргена Клоппа будет отмечена чемпионским коридором от главных соперников в лице "Манчестер Сити".

Несмотря на целую россыпь звезд в составе, главной звездой клуба остается именно немецкий тренер.

Впрочем, сам Юрген себя таким не считает и ведет себя абсолютно не как звезда.

Это легко заметить хотя бы по его авто.

Уже давно известно, что в мире большого футбола автомобиль – это символ статуса.

Чем более крутым ты сам себя считаешь – тем дороже у тебя авто.

Но Клопп до сих пор ездит на тренировки и на матчи на скромном Opel Insignia, который в Британии оценивается примерно в 18 тысяч фунтов.

Это резко контрастирует с дорогущими суперкарами его подопечных.

Все главное трио в линии атаки мерсисайдцев не отказывает себе в комфортной езде.

Bentley Continental Садио Мане имеет ценник примерно в 150 тысяч фунтов.

Его коллега Мохаммед Салах отличился еще более дорогой моделью Bentley Continental GT за 160 тысяч фунтов.

Но самый шик у Роберто Фирмино, которого можно заметить за рулем Lamborghini Urus, цена на который колеблется в районе 250 тысяч фунтов.

Впрочем, Юрген Клопп вряд ли сильно комплексует по этому поводу.