Скромняга Клопп, мажор Фирмино. Супердорогие авто главных звезд Ливерпуля. ФОТО
Какой же Клопп крутой!
"Ливерпуль" уже чемпион Англии и сегодня команда Юргена Клоппа будет отмечена чемпионским коридором от главных соперников в лице "Манчестер Сити".
Несмотря на целую россыпь звезд в составе, главной звездой клуба остается именно немецкий тренер.
Впрочем, сам Юрген себя таким не считает и ведет себя абсолютно не как звезда.
Это легко заметить хотя бы по его авто.
Уже давно известно, что в мире большого футбола автомобиль – это символ статуса.
Чем более крутым ты сам себя считаешь – тем дороже у тебя авто.
Но Клопп до сих пор ездит на тренировки и на матчи на скромном Opel Insignia, который в Британии оценивается примерно в 18 тысяч фунтов.
Это резко контрастирует с дорогущими суперкарами его подопечных.
Все главное трио в линии атаки мерсисайдцев не отказывает себе в комфортной езде.
Bentley Continental Садио Мане имеет ценник примерно в 150 тысяч фунтов.
Его коллега Мохаммед Салах отличился еще более дорогой моделью Bentley Continental GT за 160 тысяч фунтов.
Но самый шик у Роберто Фирмино, которого можно заметить за рулем Lamborghini Urus, цена на который колеблется в районе 250 тысяч фунтов.
Впрочем, Юрген Клопп вряд ли сильно комплексует по этому поводу.