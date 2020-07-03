Роскошная жизнь: Как живет Артем Милевский
Новое видео от Фолстена
Всем привет!
В своем новом ролике Фолстен расскажет вам о роскошной жизни Артема Милевского, экс-игрока сборной Украины и киевского "Динамо", который сейчас играет в Беларуси.
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