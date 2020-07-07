Виллу Рибери обчистили воры. Украдены даже семейные фото

Полузащитник "Фиорентины" Франк Рибери пережил тяжелые минуты. Вернувшись домой после матча с "Пармой" в ночь с воскресенья на понедельник, он увидел, что его вилла полностью разграблена.

"Я быстро все понял. Мой шкаф в прихожей кто-то опустошил. Во всех комнатах вещи были разбросаны, многое украдено", - цитирует Франка L’Equipe.

Впоследствии полиция обнаружила, что воры ворвались через дверь, ведущую из сада - она была выбита. Сигнализацию отключили, окна частично тоже разбили. Все это хорошо видно на видео, которое ветеран запостил в свои инстаграм-сториз.

Футболист говорит, что у него украли все ценное, что находилось в доме - украшения, дорогие сумки, одежду. Воры зачем-то сперли даже семейные фото и другие личные вещи. Единственная хорошая новость для Рибери - его жена и пятеро детей проживают в Мюнхене, поэтому им ничего не угрожало.