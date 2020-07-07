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Виллу Рибери обчистили воры. Украдены даже семейные фото

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К счастью, дома никого не было

Виллу Рибери обчистили воры. Украдены даже семейные фото
Новина українською

Полузащитник "Фиорентины" Франк Рибери пережил тяжелые минуты. Вернувшись домой после матча с "Пармой" в ночь с воскресенья на понедельник, он увидел, что его вилла полностью разграблена.

"Я быстро все понял. Мой шкаф в прихожей кто-то опустошил. Во всех комнатах вещи были разбросаны, многое украдено", - цитирует Франка L’Equipe.

Впоследствии полиция обнаружила, что воры ворвались через дверь, ведущую из сада - она была выбита. Сигнализацию отключили, окна частично тоже разбили. Все это хорошо видно на видео, которое ветеран запостил в свои инстаграм-сториз.

Футболист говорит, что у него украли все ценное, что находилось в доме - украшения, дорогие сумки, одежду. Воры зачем-то сперли даже семейные фото и другие личные вещи. Единственная хорошая новость для Рибери - его жена и пятеро детей проживают в Мюнхене, поэтому им ничего не угрожало.

После бессонной ночи, проведенной в полицейском участке, Франк даже задумался над тем, чтобы покинуть Флоренцию: "Это ужасный шок. Я чувствую себя так, словно меня раздели, спустили штаны, и я ничего не могу поделать. К счастью, жена и дети в безопасности. Но как я теперь смогу спасть спокойно? Вы поймите - я ведь не гоняюсь за миллионами. Я играю в футбол, потому что это моя страсть. Но безопасность семьи - всегда на первом месте".

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В статье: Франк Рибери ограбление Фиорентина (Флоренция)
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