Красотка дня. Прелестная вторая половинка вратаря Ворсклы. ФОТО
Ее поддержка очень важна сегодня.
Уже сегодня состоится финальный матч Кубка Украины в котором сойдутся «Динамо» и «Ворскла».
Несмотря на геройства Павла Исенка, ворота полтавчан должен защищать привычный первый номер Дмитрий Резник.
Молодой вратарь проводит отличный сезон и полностью заслуживает выйти на поле с первых минут.
А поддерживать игрока будет его очаровательная девушка.
О Даше известно немного, но она ведет зажигательный Тик-Ток-канал, где регулярно публикует веселые видео.
@kadurina09 ♬ Boss Bitch - Doja Cat
@kadurina09 ♬ Gimme More - Britney Spears
@kadurina09
Такая токсик ##рек ##рекомендации♬ Toxic - Y2K & Alexander Lewis Remix - Britney Spears
Сегодня Дмитрию явно пригодиться нужная мотивация и вдохновение, которое может обеспечить его прелестная вторая половинка.
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