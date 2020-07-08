Красотка дня. Прелестная вторая половинка вратаря Ворсклы. ФОТО

Уже сегодня состоится финальный матч Кубка Украины в котором сойдутся «Динамо» и «Ворскла».

Несмотря на геройства Павла Исенка, ворота полтавчан должен защищать привычный первый номер Дмитрий Резник.

Молодой вратарь проводит отличный сезон и полностью заслуживает выйти на поле с первых минут.

А поддерживать игрока будет его очаровательная девушка.

О Даше известно немного, но она ведет зажигательный Тик-Ток-канал, где регулярно публикует веселые видео.

Сегодня Дмитрию явно пригодиться нужная мотивация и вдохновение, которое может обеспечить его прелестная вторая половинка.