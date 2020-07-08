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Красотка дня. Прелестная вторая половинка вратаря Ворсклы. ФОТО

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Ее поддержка очень важна сегодня.

Красотка дня. Прелестная вторая половинка вратаря Ворсклы. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Уже сегодня состоится финальный матч Кубка Украины в котором сойдутся «Динамо» и «Ворскла».

Несмотря на геройства Павла Исенка, ворота полтавчан должен защищать привычный первый номер Дмитрий Резник.

Молодой вратарь проводит отличный сезон и полностью заслуживает выйти на поле с первых минут.

А поддерживать игрока будет его очаровательная девушка.

О Даше известно немного, но она ведет зажигательный Тик-Ток-канал, где регулярно публикует веселые видео.

@kadurina09

♬ Boss Bitch - Doja Cat
@kadurina09

##рекомендации ##рек

♬ Gimme More - Britney Spears
@kadurina09

Такая токсик ##рек ##рекомендации

♬ Toxic - Y2K & Alexander Lewis Remix - Britney Spears

Сегодня Дмитрию явно пригодиться нужная мотивация и вдохновение, которое может обеспечить его прелестная вторая половинка.

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В статье: Ворскла (Полтава) Кубок Украины Динамо (Киев) вТренде Дмитрий Резник
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