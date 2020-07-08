Пеп Гвардиола - как жил и кем он был, до того, как стал известен

В своем новом видео Фолстен расскажет, как жил Пеп Гвардиола до того, как стал известен и знаменит.

В этом ролике вы увидите всю правду — жизнь Гвардиолы, его детство и юность. Поймете, что сделало его сильным спортсменом и тренером, а также, кто повлиял на его внутренний рост.

Приятного просмотра!