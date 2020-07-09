Милан заключил контракт с агентством известного рэп-исполнителя Jay Z

Джей-Зи хорошо известен всем поклонникам хип-хопа и просто меломанам со стажем.

Однако, для широкой публики он уже давно известен не столько в качестве музыкального исполнителя, сколько в качестве успешного бизнесмена.

Шон Кори Картер имеет крайне широкий круг интересов, среди которых явно выделяется спорт.

Фанаты НБА помнят, как он был одним из владельцев "Бруклин Нетс", но продал свою долю еще в 2013-м году.

Сейчас Джей-Зи – успешный агент.

Клиентами его агентства Roc Nation являлись и являются такие звездные спортсмены, как Робинсон Кано (бейсбол), Тодд Гарли (американский футбол), Кайри Ирвинг (баскетбол) и Маркус Рэшфорд, Кевин Де Брюйне и Ромелу Лукаку (футбол).

Видимо, после подписания национального героя Англии Рэшфорда, Шон решил замахнуться на еще более крупную рыбу.

Генеральный директор "Милана" Иван Газидис объявил о сотрудничестве с Roc Nation.

Стороны уже провели несколько совместных благотворительных проектов, после чего решили заключить полноценное соглашение.

Roc Nation возьмутся за возрождение бренда итальянского клуба, используя свой богатый опыт.

"Это партнерство между AC Milan и Roc Nation представляет собой объединение двух влиятельных организаций с сильными ценностями в их основе", - сказал Газидис на официальном сайте клуба.

Что ж, "Милану" в их нынешнем состоянии никакая помощь не повредит.