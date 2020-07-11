Действующий футболист АПЛ признался в своей нетрадиционной ориентации

В АПЛ зафиксирован первый каминг-аут среди действующих игроков.

Правда, сам футболист пожелал остаться неназванным.

The Sun опубликовал анонимное письмо, в котором спортсмен рассказал о своей ситуации.

"Я гей. Даже написать это в письме для меня – большой шаг. О моей ориентации знают только члены семьи и самые близкие друзья. Я не могу рассказать об этом одноклубникам или тренеру. Чувствую себя в ловушке и боюсь, что раскрытие моей ориентации только усугубит положение.

Я с 19 лет знал, что я гей. Каково это, жить так? Это может превратиться в ежедневный кошмар. И это все сильнее влияет на мое психическое здоровье.

Мне повезло: я хорошо зарабатываю, у меня хорошая машина и большой гардероб, полный дизайнерской одежды. Я могу позволить себе купить все, что захочу для себя или своих близких. Но мне не хватает отношений. Я уже в том возрасте, когда хотелось бы завести постоянные отношения. Однако, из-за моей работы уровень доверия к партнеру должен быть очень высоким. Потому сейчас я избегаю отношений.

Футбол еще не готов для таких как мы. Должно многое измениться, чтобы я понял, что могу сделать этот шаг. Лига говорит, что готова оказать полную поддержку и предоставить персонального консультанта. Но если бы мне был нужен консультант, я бы записался на прием к психотерапевту. Лига должна проводить работу с фанатами, с игроками, с тренерами – чтобы любой на моем месте ощущал постоянную поддержку.

Мой план сейчас – рано завершить карьеру и признаться во всем. Я готов отказаться от нескольких лет прибыльной карьеры ради собственного душевного спокойствия. Я не хочу жить так всегда", - написал аноним.

Стоит также отметить, что в прошлом месяце каминг-аут совершил футболист "Халла" Томас Битти, а капитан "Уотфорда" Трой Дини недавно высказал мнение, что в каждом клубе АПЛ есть минимум один гей.