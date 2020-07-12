ВЕЧЕРиНОЧКА. Влада Седан в компании жен игроков сборной Украины отправились на концерт Монатика. ФОТО

Ослабление карантина многими ожидалось с нетерпением.

Во многих городах Украины уже открылись кинотеатры, боулинги и прочие увеселительные заведения.

А еще теперь можно ходить на концерты любимых исполнителей.

Именно так поступили вторые половинки украинских футболистов.

Влада Седан, Вика Коноплянка, Анна Матвиенко и Кристина Танковская отправились на концерт Димы Монатика.

Об этом красотки не забыли рассказать всем в своих инстаграм-аккаунтах.

Судя по всему, девушки действительно отлично провели время.