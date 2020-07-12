ВЕЧЕРиНОЧКА. Влада Седан в компании жен игроков сборной Украины отправились на концерт Монатика. ФОТО
Девушки отлично провели время.
Ослабление карантина многими ожидалось с нетерпением.
Во многих городах Украины уже открылись кинотеатры, боулинги и прочие увеселительные заведения.
А еще теперь можно ходить на концерты любимых исполнителей.
Именно так поступили вторые половинки украинских футболистов.
Влада Седан, Вика Коноплянка, Анна Матвиенко и Кристина Танковская отправились на концерт Димы Монатика.
Об этом красотки не забыли рассказать всем в своих инстаграм-аккаунтах.
Судя по всему, девушки действительно отлично провели время.
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Комментарии (3)
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Wreck (Киев)
12.07.2020 в 11:51
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yunguvnor (м. Чернігів)
12.07.2020 в 11:11
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.07.2020 в 11:08
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