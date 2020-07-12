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ВЕЧЕРиНОЧКА. Влада Седан в компании жен игроков сборной Украины отправились на концерт Монатика. ФОТО

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(1 голосов)

Девушки отлично провели время.

ВЕЧЕРиНОЧКА. Влада Седан в компании жен игроков сборной Украины отправились на концерт Монатика. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Ослабление карантина многими ожидалось с нетерпением.

Во многих городах Украины уже открылись кинотеатры, боулинги и прочие увеселительные заведения.

А еще теперь можно ходить на концерты любимых исполнителей.

Именно так поступили вторые половинки украинских футболистов.

Влада Седан, Вика Коноплянка, Анна Матвиенко и Кристина Танковская отправились на концерт Димы Монатика.

Об этом красотки не забыли рассказать всем в своих инстаграм-аккаунтах.

Судя по всему, девушки действительно отлично провели время.

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В статье: Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк) Александр Зинченко Вячеслав Танковский Николай Матвиенко вТренде Влада Седан Влада Щеглова
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Комментарии (3)
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Wreck (Киев)
12.07.2020 в 11:51
Вечерин Очка
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0
0
yunguvnor (м. Чернігів)
12.07.2020 в 11:11
Малороски вирушили на концерт малороса. Нічого нового.
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-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.07.2020 в 11:08
Все відкрилося крім стадіонів для вболівальників...(
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