Яркая блондинка рассталась с молодой звездой Динамо и балует фанатов сексуальными фото. ФОТО

Как стало известно ранее, Владислав Супряга расстался со своей девушкой Дашей.

И пока молодой форвард устанавливает личные бомбардирские рекорды – его уже экс-подруга штурмует вершины инстаграма.

Эффектная блондинка мощно атаковала подписчиков серией соблазнительных фото.

А почему бы и нет – бойфренд теперь точно не наругает.