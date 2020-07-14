Яркая блондинка рассталась с молодой звездой Динамо и балует фанатов сексуальными фото. ФОТО
Теперь можно.
Как стало известно ранее, Владислав Супряга расстался со своей девушкой Дашей.
И пока молодой форвард устанавливает личные бомбардирские рекорды – его уже экс-подруга штурмует вершины инстаграма.
Эффектная блондинка мощно атаковала подписчиков серией соблазнительных фото.
А почему бы и нет – бойфренд теперь точно не наругает.
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Комментарии (5)
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Tenma7 (Чернигов)
14.07.2020 в 14:19
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schabay (Краснодон)
14.07.2020 в 14:16
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
14.07.2020 в 14:14
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beatles (Крижопіль)
14.07.2020 в 14:02
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Hanter44 (Baburka)
14.07.2020 в 14:00
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