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Яркая блондинка рассталась с молодой звездой Динамо и балует фанатов сексуальными фото. ФОТО

Новости
(3 голосов)

Теперь можно.

Яркая блондинка рассталась с молодой звездой Динамо и балует фанатов сексуальными фото. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Как стало известно ранее, Владислав Супряга расстался со своей девушкой Дашей.

И пока молодой форвард устанавливает личные бомбардирские рекорды – его уже экс-подруга штурмует вершины инстаграма.

Эффектная блондинка мощно атаковала подписчиков серией соблазнительных фото.

А почему бы и нет – бойфренд теперь точно не наругает.

сезон открыт

Публикация от Dasha Savina (@savinadasha)

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В статье: Динамо (Киев) Украинская Премьер-лига Владислав Супряга вТренде Днепр-1
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(3 голосов)
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Комментарии (5)
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Tenma7 (Чернигов)
14.07.2020 в 14:19
Теперь уже и про бывших абизян новости выкладываем? Редакция, вы вообще ебн@##@?
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+1
0
schabay (Краснодон)
14.07.2020 в 14:16
Автор, после заголовка поставьте * - примечание и объясните в чём где яркость и эффективность...
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+3
0
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
14.07.2020 в 14:14
Нужно новую жертву искать
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0
0
avatar
beatles (Крижопіль)
14.07.2020 в 14:02
праздник "никакашек" продолжается!! До чего же богата ими земля наша! пускай будет здорова!
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0
0
Hanter44 (Baburka)
14.07.2020 в 14:00
Теперь можно.-очень своевременный подаголовок
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0
0


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