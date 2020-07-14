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Украинский легионер Ференцвароша сыграл свадьбу со своей очаровательной второй половинкой. ФОТО

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Футбольному мячу тоже нашлось место.

Украинский легионер Ференцвароша сыграл свадьбу со своей очаровательной второй половинкой. ФОТО
UA-Футбол
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Сергей Ребров и его "Ференцварош" успешно защитили титул чемпионов Венгрии.

Футболисты заслужили отдых и поспешили туда, где тепло и красиво.

Но планы некоторых игроков оказались куда серьезнее, чем коктейли на пляже.

Игорь Харатин удивил своих поклонников в инстаграме свадебными фотографиями.

Полузащитник сделал предложение своей второй половинке Карине.

Пара уже успела отметить это событие и Турции, и в Украине.

А еще спортсмен не упустил возможности немного подшутить над своей возлюбленной.

Жизнь - боль

Публикация от Igor Kharatin (@igor_kharatin)

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В статье: Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) вТренде
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