Украинский легионер Ференцвароша сыграл свадьбу со своей очаровательной второй половинкой. ФОТО
Футбольному мячу тоже нашлось место.
Сергей Ребров и его "Ференцварош" успешно защитили титул чемпионов Венгрии.
Футболисты заслужили отдых и поспешили туда, где тепло и красиво.
Но планы некоторых игроков оказались куда серьезнее, чем коктейли на пляже.
Игорь Харатин удивил своих поклонников в инстаграме свадебными фотографиями.
Полузащитник сделал предложение своей второй половинке Карине.
Пара уже успела отметить это событие и Турции, и в Украине.
А еще спортсмен не упустил возможности немного подшутить над своей возлюбленной.
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