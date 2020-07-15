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Красотка дня. Великолепная жена чемпиона Венгрии Игоря Харатина. ФОТО

Новости
(2 голосов)

Поддержка и опора.

Красотка дня. Великолепная жена чемпиона Венгрии Игоря Харатина. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Игорь Харатин стал чемпионом Венгрии в составе "Ференцвароша" и уже успел отметить это дело.

Важную роль в успехе украинца сыграла его вторая половинка, которая поддерживала и поддерживает игрока в Будапеште вот уже полтора года.

Очаровательная Карина всячески помогала Игорю во время карантина, заботясь о режиме его питания и даже засветилась в знаменитом видео с мячиком для пинг-понга и стаканами.

Помимо этого, у себя в инстаграме она дает советы своим подписчикам по правильному питанию и тренировкам.

Ну и нельзя не отметить красоту девушки, которая украшает собой каждый матч "зеленых орлов" (конечно же, когда можно находиться на трибунах).

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В статье: Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) чемпионат Венгрии вТренде
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Комментарии (2)
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Пришта Литин (Киев)
15.07.2020 в 14:57
Щось ці "красавіци" не йдуть заміж за слєсаря, токаря, водія, охоронника, солдата, кухаря... Їм бл-дям подавай бізнесмена, успішного футболіста, депута ВР.
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Trztrqtr (Украина)
15.07.2020 в 15:11
Может они имеют право сами решать что им делать? Не идут потому что хотят хорошо жить, а не ждать когда муж с пьянки прийдет. Грешно это?:)
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