Красотка дня. Великолепная жена чемпиона Венгрии Игоря Харатина. ФОТО
Поддержка и опора.
Игорь Харатин стал чемпионом Венгрии в составе "Ференцвароша" и уже успел отметить это дело.
Важную роль в успехе украинца сыграла его вторая половинка, которая поддерживала и поддерживает игрока в Будапеште вот уже полтора года.
Очаровательная Карина всячески помогала Игорю во время карантина, заботясь о режиме его питания и даже засветилась в знаменитом видео с мячиком для пинг-понга и стаканами.
Помимо этого, у себя в инстаграме она дает советы своим подписчикам по правильному питанию и тренировкам.
Ну и нельзя не отметить красоту девушки, которая украшает собой каждый матч "зеленых орлов" (конечно же, когда можно находиться на трибунах).