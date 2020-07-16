Руслан Малиновский отправился отдыхать на море с женой и экс-футболистом сборной Украины. ФОТО

Руслан Малиновский набрал отличную форму после возобновления сезона в Серии А.

Последний матч с "Брешией" и вовсе стал бенефисом украинца (гол и две голевых, если кто забыл).

Конечно же, такое событие стоило отметить.

Благо – море не так уж далеко, всегда можно собраться и хорошо отдохнуть на яхте.

Так и поступил футболист со своей женой Роксаной.

Компанию Руслану составил его друг, агент и экс-футболист сборной Украины Сергей Серебренников с супругой.

Ничего не скажешь – игрок заслужил.