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Руслан Малиновский отправился отдыхать на море с женой и экс-футболистом сборной Украины. ФОТО

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(1 голосов)

Заслужил!

Руслан Малиновский отправился отдыхать на море с женой и экс-футболистом сборной Украины. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Руслан Малиновский набрал отличную форму после возобновления сезона в Серии А.

Последний матч с "Брешией" и вовсе стал бенефисом украинца (гол и две голевых, если кто забыл).

Конечно же, такое событие стоило отметить.

Благо – море не так уж далеко, всегда можно собраться и хорошо отдохнуть на яхте.

Так и поступил футболист со своей женой Роксаной.

Компанию Руслану составил его друг, агент и экс-футболист сборной Украины Сергей Серебренников с супругой.

Ничего не скажешь – игрок заслужил.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский Сергей Серебренников вТренде
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Комментарии (1)
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Tasha (Киев)
16.07.2020 в 11:49
Это озеро Комо
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