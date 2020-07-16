Руслан Малиновский отправился отдыхать на море с женой и экс-футболистом сборной Украины. ФОТО
Заслужил!
Руслан Малиновский набрал отличную форму после возобновления сезона в Серии А.
Последний матч с "Брешией" и вовсе стал бенефисом украинца (гол и две голевых, если кто забыл).
Конечно же, такое событие стоило отметить.
Благо – море не так уж далеко, всегда можно собраться и хорошо отдохнуть на яхте.
Так и поступил футболист со своей женой Роксаной.
Компанию Руслану составил его друг, агент и экс-футболист сборной Украины Сергей Серебренников с супругой.
Ничего не скажешь – игрок заслужил.
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Комментарии (1)
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Tasha (Киев)
16.07.2020 в 11:49
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