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Роскошная жизнь: как живет Руслан Малиновский в Бергамо

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Новый видос от Фолстена

Роскошная жизнь: как живет Руслан Малиновский в Бергамо
Новина українською

Привет, всем!

В своем новом видео Фолстен покажет роскошную жизнь Руслана Малиновского, игрока "Аталанты" и сборной Украины.

В нем вы узнаете о зарплате Малиновского, жене, ребенке, хобби, авто, доме и друзьях футболиста.

Приятного просмотра!

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В статье: Аталанта (Бергамо) Роксана Малиновская
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