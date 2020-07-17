Роскошная жизнь: как живет Руслан Малиновский в Бергамо
Новый видос от Фолстена
Привет, всем!
В своем новом видео Фолстен покажет роскошную жизнь Руслана Малиновского, игрока "Аталанты" и сборной Украины.
В нем вы узнаете о зарплате Малиновского, жене, ребенке, хобби, авто, доме и друзьях футболиста.
Приятного просмотра!
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