Футболисты Зари провожали своего капитана на пенсию в ночном клубе после игры с Десной. ВИДЕО

Вчера "Заря" сыграла вничью с "Десной" и завоевала бронзовые медали чемпионата Украины.

Для 35-летнего капитана команды Никиты Каменюки этот матч стал последним в карьере.

После игры футболисты отправились праздновать это событие в один из ночных клубов.

Там игроки еще раз провели на пенсию своего капитана.

Никита исполнил песню группы "Звери" - "Районы, кварталы", в которой присутствуют строчки "Я ухожу, ухожу красиво".

Символично, спору нет.