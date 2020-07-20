Футболисты Зари провожали своего капитана на пенсию в ночном клубе после игры с Десной. ВИДЕО
Провожали с песнями.
Вчера "Заря" сыграла вничью с "Десной" и завоевала бронзовые медали чемпионата Украины.
Для 35-летнего капитана команды Никиты Каменюки этот матч стал последним в карьере.
После игры футболисты отправились праздновать это событие в один из ночных клубов.
Там игроки еще раз провели на пенсию своего капитана.
Никита исполнил песню группы "Звери" - "Районы, кварталы", в которой присутствуют строчки "Я ухожу, ухожу красиво".
Символично, спору нет.
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