Ирина Морозюк отдыхает на пляже в Турции с бывшим мужем Николаем. ФОТО

В мае Ирина Морозюк сенсационно заявила, что они с мужем Николаем разводятся.

Впрочем, женщина подчеркнула, что у нее с футболистом сохраняются дружеские отношения (чему способствует общий ребенок, само собой).

Сейчас многие наслаждаются первыми возможностями отдохнуть в теплых краях после карантина.

Исключением не стала и Ирина, которая с друзьями отправилась в Турцию.

Там президента футбольного клуба "Лион" встретил уже бывший муж.

Судя по всему, в отношениях экс-супругов все действительно хорошо.