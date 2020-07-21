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Ирина Морозюк отдыхает на пляже в Турции с бывшим мужем Николаем. ФОТО

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(7 голосов)

У них все хорошо.

Ирина Морозюк отдыхает на пляже в Турции с бывшим мужем Николаем. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

В мае Ирина Морозюк сенсационно заявила, что они с мужем Николаем разводятся.

Впрочем, женщина подчеркнула, что у нее с футболистом сохраняются дружеские отношения (чему способствует общий ребенок, само собой).

Сейчас многие наслаждаются первыми возможностями отдохнуть в теплых краях после карантина.

Исключением не стала и Ирина, которая с друзьями отправилась в Турцию.

Там президента футбольного клуба "Лион" встретил уже бывший муж.

Ирина Морозюк отдыхает на пляже в Турции с бывшим мужем Николаем. ФОТО - изображение 1

Судя по всему, в отношениях экс-супругов все действительно хорошо.

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В статье: Николай Морозюк Ризеспор (Ризе) вТренде Ирина Морозюк
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Комментарии (2)
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мы за динамо (киев)
21.07.2020 в 15:10
шо!!? прямо на пляжі??
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Andre 1972 (Харьков)
21.07.2020 в 14:34
Сладкая парочка разрисованых с ног до головы!!! Вот уж семейка Морозюков!
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