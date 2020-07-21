Ирина Морозюк отдыхает на пляже в Турции с бывшим мужем Николаем. ФОТО
У них все хорошо.
В мае Ирина Морозюк сенсационно заявила, что они с мужем Николаем разводятся.
Впрочем, женщина подчеркнула, что у нее с футболистом сохраняются дружеские отношения (чему способствует общий ребенок, само собой).
Сейчас многие наслаждаются первыми возможностями отдохнуть в теплых краях после карантина.
Исключением не стала и Ирина, которая с друзьями отправилась в Турцию.
Там президента футбольного клуба "Лион" встретил уже бывший муж.
Судя по всему, в отношениях экс-супругов все действительно хорошо.
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Комментарии (2)
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мы за динамо (киев)
21.07.2020 в 15:10
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Andre 1972 (Харьков)
21.07.2020 в 14:34
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